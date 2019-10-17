افتتاح «ذا بانجلو» في «لا مير» أول نوفمبر

المصدر: دبي - البيان

يترقب سكان وزوار دبي حلول أول نوفمبر، لافتتاح «ذا بانجلو» من «ليفيت» لإدارة الضيافة ومِراس، والذي يدمج بين عناصر جمالية من شبه جزيرة باها كاليفورنيا المكسيكية وسحر الخليج العربي، في أجواء الحفلات الشاطئية طوال أيام الأسبوع. كما يعِد ضيوفه بتجارب استثنائية تروق لهواة الرياضة، وتذهل عشاق الشمس وتسحر الذواقة، وتدعوهم لزيارتها في حديقة «لاجونا ووتر بارك» في «لا مير». ويرحب «ذا بانجلو» بالضيوف طوال أيام الأسبوع، من الساعة الخامسة عصراً وحتى وقتٍ متأخرٍ من الليل، لقضاء أوقات مثالية تناسب محبي الحياة الاجتماعية.

وجهة مثالية

وترسيخاً لمكانته كوجهة مثالية لقضاء أمتع الأوقات، يقدم «ذا بانجلو» مجموعةً متكاملةً من الأمسيات والعروض الترفيهية، مثل أمسية «باها نايتس» التي تنقلكم إلى أجواء باها كاليفورنيا المكسيكية، وأمسية «سرفسايد سبورتس كلوب» لعشاق الرياضة، وأمسية «تاكو تيوزداي» أيام الثلاثاء لمحبي التاكو، وأمسية «بانجلو بيبز ليديز نايت» للسيدات، بالإضافة إلى «درانتش أون ديك» و«ساتردايز»، وغيرها الكثير.