حديقة أم الإمارات تستضيف موسماً جديداً حافلاً

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلنت حديقة أم الإمارات عن الفعاليات والأحداث المرتقبة، التي تستضيفها وتنظمها حتى نهاية العام الجاري، بما في ذلك فعاليات وعروض ثقافية وموسيقية ورياضية والعروض التفاعلية الحية ومعارض المأكولات وغيرها الكثير.

وفي هذا الصدد، قالت رشا قبلاوي، مديرة الاتصال المؤسسي لدى حديقة أم الإمارات: «استطاعت حديقة أم الإمارات أن ترسخ مكانتها وجهة يلتقي فيها الأصدقاء وأفراد العائلة لقضاء أجمل الأوقات، والتي تستضيف نخبة من أبرز الفعاليات التي تقام في الهواء الطلق سنوياً، ونحن سعداء بأن نحتضن هذا العام برنامجاً زاخراً بالفعاليات المشوقة، التي ينتظرها ضيوفنا من مختلف الأعمار والثقافات».

وتشهد الحديقة فعاليات «سينما في الحديقة»، إلى جانب باقة من الأنشطة الترفيهية الأخرى للأطفال، بما في ذلك الرسم على الوجوه وغيرها.