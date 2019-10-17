«مركز راشد» يستقبل صاحبة دار مجوهرات عالمية

المصدر: دبي - البيان

زارت فاليري ميسيكا، مؤسسة دار مجوهرات «ميسيكا»، مركز راشد لأصحاب الهمم للاطلاع على خدماته العلاجية والتدريبية والتأهيلية التي يستفيد منها نحو 280 طالباً وطالبة من مختلف الأعمار والإعاقات والجنسيات، وجالت في أقسام المركز وفصوله مع مريم عثمان المدير العام لمركز راشد لأصحاب الهمم. وأعربت فاليري ميسيكا عن بالغ انبهارها وإعجابها بإبداعات الطالبات في المركز وقدرتهن على صياغة أفكارهن بطريقة مبتكرة.

ومن جانبها، أعربت مريم عثمان، عن عميق شكرها لمبادرة دار مجوهرات «ميسيكا» ووكيلها «صديقي وأولاده»، وقالت: أشكر مؤسِسة هذه الدار الراقية للمجوهرات على زيارتها وتفاعلها مع إبداعات طالباتنا، وكل الشكر للسيدة مهرة عبد الحميد صديقي، التي حرصت على منح طلبتنا فرصة التواصل مع دار عريقة في هذا المجال.