برامج مشوقة في موشنجيت دبي 24 الجاري

المصدر: دبي - البيان

تعود تجارب ليالي الرعب في نسختها الثانية خلال احتفالات الهالوين في موشنجيت دبي، أكبر منتزه ترفيهي مستوحى من عالم هوليوود في المنطقة، لخوض تجارب استثنائية لا مثيل لها والاستمتاع بجولات ألعاب حافلة بالتشويق، يتحول خلالها المنتزه إلى منطقة غامرة بالأحداث التي تقشعر لها الأبدان في الفترة من 24 أكتوبر وحتى 9 نوفمبر من العام الجاري.

وبإمكان الأطفال ارتداء ملابسهم وأزيائهم المخيفة، قبل الانطلاق في جولة «خدعة أم حلوى» الحافلة بالفعاليات ومغامرات الرعب وقصص الساحرات الشريرات، أو الحصول على أشكال الوحوش والغيلان المرعبة ملونة على وجوههم، ومن ثم التقاط الصور التذكارية لتخليد ذكريات ليالي رعب لا تنسى.