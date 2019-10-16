شيرين تتبرع بعائد حفلها للمتضررين من حرائق لبنان

المصدر: البيان الإلكتروني

أعربت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب عن حزنها العميق على لبنان الذي شهد أمس موجة واسعة من الحرائق دمرت مساحات شاسعة من الأراضي وخلفت خسائر مادية كبيرة.



وأعلنت الفنانة تضامنها مع المتضررين من الحرائق، وذلك بالتبرع لهم بعائدات حفل ستقيمه خصيصا للوقوف إلى جانب البلد وأهله.

وقالت شيرين عبر حسابها الرسمي في تويتر: "قلبي يحترق على وطننا الغالي لبنان، لكن في مثل هذه المواقف، الكلام ليس كافياً."

وأضافت: "أنا على أتم الاستعداد لإقامة حفل يكون كل العائد منه مخصص للمتضررين من الحريق، وأناشد دولة رئيس الوزراء سعد رفيق الحريري أن تكون تحت رعاية سيادته".

قلبي يحترق على وطننا الغالي #لبنان، لكن في مثل هذه المواقف، الكلام ليس كافياً. أنا على أتم الاستعداد لإقامة حفل يكون كل العائد منه مخصص للمتضررين من الحريق، وأناشد دولة رئيس الوزراء سعد رفيق الحريري أن تكون تحت رعاية سيادته 🇱🇧 — Sherine Abdel-Wahab (@sherine) October 15, 2019