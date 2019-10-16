الشرطة المغربية تكشف حقيقة سفاح النساء في أغادير

المصدر: البيان الإلكتروني

نفت شرطة أكادير بالمغرب، معلومات تضمنتها تسجيلات صوتية متداولة على تطبيقات التراسل الفوري، تدعي فيها سيدة أن سفاحا يستهدف النساء بمنطقة تيكيوين، وهو يرتدي خمارا نسائيا ويحمل سكينا.

ووفقا لموقع هسبريس المغربي، أكدت السلطات الأمنية في أغادير، في بيان لها، أن "مراجعة السجلات والمعطيات المتوفرة لدى مصالحها، أظهرت عدم تسجيل أية واقعة مما يتضمنه المنشور من أفعال إجرامية".

وأضاف البيان، "لم تتلق السلطات الأمنية في أكادير أي شكوى أو بلاغ حول الموضوع، أو ما شابهه".

وشدد أمن المدينة المغربية، على أن الأبحاث ما زالت جارية لتحديد الخلفيات الحقيقية وراء تعميم هذه المنشورات، وكذلك القبض على المتورطين في ترويج هذه الأفعال الإجرامية الوهمية التي تمس بأمن المواطنين.