غوغل يساهم ببيع "موناليزا أفريقيا" بـ 1.4 مليون دولار

المصدر: البيان الإلكتروني

بيعت لوحة لفنان نيجيري بـ1.4 مليون دولار في مزاد بلندن، وأدت الصدفة إلى معرفة أهميتها بعد أن ظلت مهملة بأحد البيوت في لندن.

وبحثت العائلة، التي كانت تملكها في البيت، صدفة على محرك غوغل للبحث، ليقودها الأخير إلى موقع متخصص في تقييم الأعمال الفنية، وتكتشف أنها تحفة فنية رسمت عام 1971 من طرف الرسام النيجيري الشهير بن اينوونوو.

وتجسد اللوحة أميرة منطقة "آيف" (الواقعة جنوب غربي نيجيريا) اديتوتو أديميلويي الملقبة بـ"توتو"، وتعد لوحتها أيقونة وطنية في نيجيريا، وقال الروائي الحائز على جائزة بوكر، بن اوكري، لوكالة فرانس برس بأنه يعتبرها "الموناليزا الأفريقية".

وقد رسم الفنان ثلاث نسخ من اللوحة لكنها ظلت مفقودة، وأصبحت أعماله رمزا للسلام في أعقاب صدام الجماعات العرقية بالصراع في نيجيريا بأواخر الستينات من القرن الماضي.

وبيعت اللوحة، التي تسمى "کریستین" بـ1.1 جنيه إسترليني أي ما يعادل 1.4 مليون دولار في مزاد بلندن، وحققت اللوحة مبلغا أكبر بسبع مرات من تقدير تم تناقله ما قبل المزاد.