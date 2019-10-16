انتظاراً لنهاية العالم .. أسرة تعيش في قبو بمزرعة نائية لسنوات

المصدر: أمستردام - د.ب.أ

قالت الشرطة الهولندية، الثلاثاء، إنه تم توفير الرعاية لأسرة تم العثور عليها وهي تعيش داخل قبو بمزرعة نائية بهولندا لعدة سنوات، وأكدت أنها أجرت تحريات كاملة حول هذه الواقعة.

وتم احتجاز رجل (58 عاماً) بشكل مؤقت لأنه رفض التعاون مع الشرطة في التحقيق، وفقاً لما قالته الشرطة في مقاطعة درينته بشرق هولندا.

وذكرت تقارير للإذاعة الهولندية أن الرجل وأبناءه الستة البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 16 عاماً و25 عاماً، عاشوا في عزلة كاملة داخل قبو المزرعة الكائنة في قرية راونرفولد، حيث كانوا ينتظرون نهاية العالم.

وقال مدير حانة قريبة من المزرعة لوسائل الإعلام المحلية، إنه أخطر الشرطة، الاثنين، بعد أن اتصل به شاب مرتبك وأخبره بأنه لم يخرج من القبو منذ تسع سنوات.

وأضاف مدير الحانة لمحطة (آر.تي.في) التلفزيونية المحلية، إن «الشاب أخبره أنه هرب من القبو وأنه بحاجة إلى المساعدة».

وبعد ذلك توجهت الشرطة إلى المزرعة وعثرت على ستة أشخاص «يتم تقديم الرعاية لهم حالياً»، وفقاً لما ذكرته مصادر الشرطة التي لم تدلِ بأية تفاصيل حول الحالة الصحية للأشخاص الذين تم العثور عليهم أو ظروف معيشتهم.

وقال ناطق باسم الشرطة: «ما زالت جميع السيناريوهات مفتوحة». وأفادت وسائل الإعلام الهولندية بأن الشرطة عثرت على سلم خلف دولاب في غرفة المعيشة يؤدي إلى القبو الذي كان الأب وأبناؤه يعيشون فيه. ولم يتضح بعد مكان الأم.

وأعرب سكان البلدة عن صدمتهم وأبلغوا الصحفيين أنهم كانوا يرون رجلاً في المزرعة فقط ولم يعرفوا أن لديه أسرة. وتوجد المزرعة خلف أشجار وعلى بعد 200 متر من طرف البلدة.

وأشارت تقارير إلى أن المزرعة بها حديقة خضراوات كبيرة والعديد من رؤوس الماعز، وهو ما سمح للأسرة بالاعتماد على نفسها لعدة سنوات.