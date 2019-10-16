«بارش الموسيقي» يعود مجدداً إلى بوليوود باركس دبي

المصدر: دبي - البيان

بعد النجاح الكبير الذي حققه حفل بارش الموسيقي الأول، الذي استضافته بوليوود باركس دبي، يحتضن المنتزه احتفالاً خاصاً ببارش للمرة الثانية مصحوباً بالعديد من فعاليات الموسيقى والرقص والترفيه، بالإضافة إلى زخات الأمطار الصناعية المنعشة، والمأكولات الشهية وغيرها، وذلك يوم 18 أكتوبر الجاري.

وسيكون بإمكان زوار المنتزه الاستمتاع بأجواء رائعة يزيدها تساقط الأمطار الصناعية بهاءً، فيما يطلقون العنان لأنفسهم للرقص والغناء على الإيقاعات النابضة بالحياة لأشهر أغاني بوليوود في منطقة مومباي تشاوك بالقرب من مقهى محطة فيكتوريا، والتي يبدع فيها منسقا الأغاني الشهيران ريكي وبودا في اختياراتهما من الموسيقى الحيّة.