«ضفاف» تثري إبداع دار الشعر بمراكش

المصدر: الشارقة - البيان

شكلت فقرة «ضفاف شعرية» التي نظمتها دار الشعر بمراكش مؤخراً بدار الثقافة في «قلعة السراغنة»، خطوة جديدة لمزيد من الانفتاح على جهات ومدن مغربية مختلفة، ومن خلالها وعبرها على منجز شعري غني بتعدده ورموزه، وشهدت الليلة مشاركة ثلاثة شعراء، على اختلاف تجاربهم في الكتابة الشعرية، هم: حسن بولهويشات، ومليكة معطاوي، ومحمد الأشهب.

من جانب آخر وضمن البرنامج الدوري لبيت لشعر بالأقصر في فعالية «شاعر وتجربة»، استضاف البيت الشاعر الدكتور فوزي خضر في حديث حول منجزه الشعري ومسيرته الإبداعية، وقام بتقديم اللقاء الشاعر حسين القباحي مدير بيت الشعر بالأقصر، الذي رحب بالجمهور والشاعر الضيف قارئاً من بعض السطور التعريفية.