كيف تكسب الأصدقاء أثناء السفر؟

المصدر: دبي-وائل الخطيب

السفر منفرداً من أكثر التجارب منفعة وإطلاعاً، فهو ينمي عقلك ويبني ثقتك ويدفعك إلى الخروج من سور محيطك وفق تقرير نشره موقع السفر العالمي" ترافيل بالس".

لكن لنكن صادقين، إذ أن الجلوس بمفردك في الطائرة قد يشعرك بالوحدة بعض الشيء، وسواء كنت مسافرًا لمدة شهرين أو أسبوعين، فكر في هذه الطرق السهلة لتكوين صداقات أثناء السفر، فقد يكون ذلك مفيدًا في المرة القادمة التي تسافر فيها وتبحث عن صحبة ما على طول الطريق.

تعلم اللغة المحلية

اللغة هي جوهر التواصل وتفتح أبوابًا كثيرة عندما يتعلق الأمر بالسفر حول العالم، إن التحدث باللغة المحلية يشجعك على تجربة الثقافة ومقابلة أشخاص ربما لم تقابلهم أبدًا.

استكشف الأحداث

يمكنك حضور المناسبات والفعاليات المحلية لاستكشاف كل ما يمكن للمدينة أو البلدة تقديمه وتكوين صداقات في هذه العملية، من افتتاح معرض للفنون إلى مهرجانات الأفلام، حيث هناك أعداد غفيرة من الأحداث للمشاركة فيها.

الإقامة في بيوت الشباب

هذه طريقة مجربة ومختبرة للتعرف على أصدقاء جدد أثناء السفر منفرداً، الإقامة في غرفة النوم ليست للجميع، لذلك يمكنك دائمًا حجز غرفة خاصة والتواصل مع المسافرين الآخرين في المناطق المشتركة، تجمع بيوت الشباب بين الناس من جميع مناحي الحياة الذين قد يكونون قادرين على مشاركة نصائح السفر القيمة لوجهتك المقبلة.

شارك في الأنشطة

الأنشطة الاجتماعية الجماعية هي وسيلة مضمونة للتعرف على المسافرين الآخرين، غالباً ما تنقلك الرحلات اليومية المنظمة من الأماكن المطروقة إلى المواقع التي يصعب الوصول إليها بمفردك وتشكل وسيلة رائعة للتواصل مع الأشخاص عبر تجربة مشتركة.

كن مرناً

حقق أقصى استفادة من رحلاتك عن طريق تجنب جدول زمني صارم وحجز كل شيء مقدماً، المزيد من المرونة تعني أنه يمكنك مرافقة أصدقائك الذين التقيتهم حديثاً ووضع خطط للسفر معاً، والقليل من العفوية هو أفضل نوع من المغامرة.