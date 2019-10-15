ما حقيقة تدهور حالة عادل إمام الصحية؟

المصدر: البيان الإلكتروني

طمأنت الفنانة لبلبة، جمهور الزعيم عادل إمام حول تطورات حالته الصحية، أثناء لقاء متلفز في برنامج «عرب وود» عبر قناة روتانا الفضائية.

ووفق ما نشره موقع مصراوي، قالت لبلبة، على هامش مشاركتها بمهرجان الإسكندرية السينمائي: "عادل بخير وزي القمر، ولسه كنت معاه قبل ما أجي المهرجان ده على طول، وهو دلوقتي بيكمل تصوير مسلسله الجديد".

وكان عادل إمام، عاد إلى تصوير مسلسل "فالنتينو" بعد توقف دام لأكثر من 3 أشهر، حيث استكمل تصوير دوره في أول شهر سبتمبر الماضي بأحد الاستديوهات.

يشار إلى أن مسلسل فلانتينو كان من المقرر عرضه في رمضان 2019، لكن توقف تصويره لظروف إنتاجية، ليعلن بعد ذلك عن عرضه في رمضان 2020.

تدور أحداث مسلسل "فلانتينو" حول شخصية صاحب مدارس دولية يدعى نور عبد المجيد "فلانتينو"، ويواجه طوال الأحداث مشاكل وأزمات تتعرض لها سلسلة المدارس التي يمتلكها، إضافة إلى دخوله في قصص عاطفية عديدة، وتتواصل الأحداث في إطار تشويقي اجتماعي.