إياد نصار يكشف تفاصيل «حواديت الشانزليزيه»

المصدر: القاهرة - عبدالحليم حفينة

كشف الفنان إياد نصار عن تفاصيل وموعد عرض مسلسل «حواديت الشانزليزيه»، مرجحاً عرضه نهاية أكتوبر الجاري، موضحاً أن أحداث المسلسل لا تدور في إطارٍ رومانسي.

وأشار إلى أن هناك ثنائياً يجمعه بالفنانة إنجي المقدم في المسلسل، بينما يشارك في العمل الدرامي 4 بنات تجسد أدوارهم، الممثلات: مي سليم وداليا مصطفى وأماني كمال وسارة عادل، بينما تدور القصة بينهن وبين «رياض»، وهي الشخصية التي يجسدها نصار في المسلسل.

ولفت نصار، في تصريحات إعلامية، إلى أن المسلسل يوجه رسالة حول تعدد ألوان الحياة، وأنماطها في الخمسينات، الفترة التي تدور فيها الأحداث، موضحاً أن من يرى الحياة بلون واحد، هو شخص مصاب بالعمى، ليطرح المسلسل سؤالاً فلسلفياً حول القبح والجمال، وهل المجتمع يسمح للقبح أن يتحرك مرتدياً ملابس الجمال.