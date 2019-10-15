البحرينية هند العوضي تغادر في أولى حلقات «رواد الفضاء»

المصدر: دبي - البيان

تميزت الحلقة الأولى من برنامج «رواد الفضاء» (Astronauts) الذي يبث على شاشة تلفزيون دبي بالتعاون مع هيئة الإذاعة البريطانية (BBC)، بالعديد من التفاصيل والأحداث المتسارعة.

وجاءت باكورة هذه الأحداث مع اللحظة الحاسمة بنهاية الحلقة الأولى، مع الإعلان عن عدم قدرة المشتركة البحرينية هند العوضي، على الاستمرار في المنافسات، وذلك لعدم تمتعها باللياقة البدنية الكافية، وتحقيقها نتائج غير مرضية في سباق الحواجز وقيادة الآليات الثقيلة.

ويذكر أن البرنامج يشهد مشاركة 12 متسابقاً من مختلف الدول العربية لتحقيق حلم الريادة والوصول إلى الفضاء في تجربة استثنائية مع رائد الفضاء الكندي «كريس هادفيلد» وأعضاء لجنة التحكيم التي تضم نخبة من الخبراء والمختصين في علوم الفضاء والاختبارات النفسية والجسدية.

فرصة

وأشارت سارة الجرمن مدير تلفزيون دبي، إلى أهمية إتاحة الفرصة لجميع المواهب العربية والخليجية الشابة للمشاركة والمنافسة في برنامج الواقع الجديد، الذي يفسح المجال للتعرف على مجموعة الاختبارات والمعايير العالمية التي تحددها وكالات الفضاء العالمية للمرشحين لخوض غمار تجربة السفر غلى الفضاء، بما فيها من اشتراطات نفسية وجسدية وفكرية.

وأعربت عن سعادتها بانطلاق حلقات برنامج «رواد الفضاء» (Astronauts) على شاشة تلفزيون دبي، الذي يضم في عضويته «كريس هادفيلد»، أول رائد فضاء كندي مشى في الفضاء الخارجي وقام برحلتين فضائيتين مكوكيتين، كما عمل قائداً لمحطة الفضاء الدولية (International Space Station) التي تعرف اختصاراً (ISS)، إلى جانب سعود عبد العزيز كرمستجي الذي يمتلك خبرة واسعة في هذا المجال، وشارك ضمن فريق متخصِّص في عملية اختيار وتدريب وإرسال الدفعة الأولى من روّاد الفضاء الإماراتيين إلى الفضاء في مهام علمية وبحثية محددة، بالإضافة إلى لوما نقاش، الاختصاصية النفسية التي تتولى مهمة الإشراف على المشتركين وتأهليهم على الصعيد النفسي.

إمكانيات

وتوقفت سارة الجرمن، عند الإمكانيات الفنية واللوجستية التي وفرها تلفزيون دبي لتقديم البرنامج الجديد، من ناحية بناء محطة فضاء افتراضية و«استوديو خاص» بدبي، في محاكاة للمحطة الفضائية على المريخ، يوفر كافة المستلزمات والمعدات الخاصة لتصوير حلقات البرنامج الجديد ما بين دولة الإمارات العربية المتحدة، و«ستار سيتي» في روسيا الاتحادية، ووكالة «ناسا» للفضاء في الولايات المتحدة الأمريكية،

وأضافت قائلة: أكثر من 18 شهراً، هي الفترة التي أمضاها فريق عمل البرنامج في التحضير للوصول على الصيغة النهائية للبرنامج، والبحث عن المواهب والطاقات العربية المؤهلة إلى خوض غمار هذه التجربة الحقيقية التي ستفضي في نهايتها إلى الفوز بجائزة مالية تبلغ نحو (379 ألف درهم) ورسالة توصية خاصة من رائد الفضاء الكندي إلى الوكالة الدولية للفضاء للالتحاق بالتدريبات للالتحاق بالبرنامج الخاص بارتياد الفضاء، وذلك بعد اجتياز مجموعة الاختبارات التي تم وضعها في محاكاة حقيقية لبرنامج تدريب رواد الفضاء.

12 مشتركاً

وقبل انطلاق تحديات «رواد الفضاء» (Astronauts) على شاشة تلفزيون دبي، تم التعرف تباعاً على المشتركين الذي استطاعوا التأهل إلى المرحلة النهائية من الالتحاق بالبرنامج، وذلك بعد جولات متعددة إلى عدد من الدول والعواصم العربية لمقابلة المرشحين والاطلاع على مؤهلاتهم في هذا المجال، حيث تقدم إلى الترشح الأولي لبرنامج «رواد الفضاء» (Astronauts) على شاشة تلفزيون دبي مئات المرشحين الشباب، ليتم اختيار 50 شاباً وشابة في المرحلة الأولى، تناقص عددهم إلى النصف مع بداية مرحلة التصفيات الثانية وليستقر العدد الإجمالي الأخير على 12 مشتركاً موزعين على النحو التالي: من السعودية: نزار قطان، سعيد الزهراني، مشاعل الشميمري، رها محرق، ومن الإمارات: ناصر الغافري، محمد أهلي.

ومن لبنان: رنا نقولا، محمد عباس، إميليو ساسين. ومن البحرين: هند العوضي. ومن العراق: فريد لفتة. ومن الكويت: بدر الموله.