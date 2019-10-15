نوادر القطع الأثرية الكويتية في متحف الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

ينظم متحف الشارقة للآثار، التابع لهيئة الشارقة للمتاحف، معرض «روائع الآثار في الكويت»، بالتعاون مع المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب في دولة الكويت، ابتداء من يوم غدٍ وحتى 16 أبريل المقبل.

ويقدم متحف الكويت الوطني، خلال المعرض، مجموعة نادرة من المقتنيات والقطع الأثرية التي تم اكتشافها في عدة مناطق في الكويت، وتعود لحقب زمنية مختلفة.

وتشمل المقتنيات والقطع الأثرية، مجموعةً من أدوات الصيد الحجرية، وأجزاءً من الأواني الفخارية التي تعود للعصر الحجري الحديث، وكذلك بعض أدوات الصيد والأسلحة البرونزية، وعدداً من الأختام التي ترجع إلى العصر البرونزي.

مساعٍ

وقالت منال عطايا، مدير عام هيئة الشارقة للمتاحف: «يقدم معرض «روائع الآثار في الكويت»، الفرصة للباحثين والمهتمين الفرصة لمقارنة أوجه الشبه والاختلاف بين دولتي الإمارات والكويت خلال الفترات التاريخية ذاتها».