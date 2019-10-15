أندريا بوتشيلي ينضم إلى نخبة فناني «شتاء طنطورة»

المصدر: العلا (السعودية) - البيان

أعلن مهرجان شتاء طنطورة في محافظة العلا التاريخية بالسعودية، ترحيبه بالفنان الأوبرالي التوسكاني أندريا بوتشيلي الذي يسجل ظهوره الثاني بالمهرجان بحفل منتظر بتاريخ 31 يناير المقبل.

تأتي الفعالية مع إعلان افتتاح مبيعات التذاكر للمهرجان عبر الموقع الإلكتروني (experiencealula.com).

ويشهد برنامج المهرجان مشاركة نخبة من النجوم والفنانين العالميين المعروفين منهم المؤلف الموسيقي المصري عمر خيرت (27 ديسمبر المقبل) وعازف البيانو اليوناني ياني (7 يناير المقبل).

وقال عمرو المدني، الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمحافظة العلا: «لطالما وفرت العلا جسراً حضارياً مميزاً بين الشرق وملتقى للحوار الثقافي والحضاري مجسدةً قيم التنوع التي نسعى إلى إبرازها اليوم».