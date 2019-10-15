جائزة «بوكر» 2019 تعلن مرشحيها

المصدر: البيان ـ وكالات

يتنافس 6 من كبار الكتّاب بينهم 4 كاتبات، على جائزة «بوكر» الأدبية الإنجليزية العريقة التي تكافئ منذ 50 سنة أصحاب أعمال أدبية بالإنجليزية.

ورشّحت الروائية والشاعرة الكندية مارغريت آتوود التي سبق أن نالت الجائزة، هذه السنة عن «ذي تيستامنتس» وهي التتمة المرتقبة جدّا لـ«ذي هاندمايدز تايل» الذي يروي تحول الولايات المتحدة إلى جمهورية جلعاد الدينية التوتاليتارية (الشمولية) التي تُخضع النساء.

ووصف رئيس لجنة التحكيم بيتر فلورنس «ذي تيستامنتس» بـ«الرواية القويّة والرائعة التي تخاطبنا اليوم بقناعة وعزم»،

ومن بين المرشحين سلمان رشدي عن روايته «كيشوت» وهي نسخة حديثة من قصة سرفانتس تدور أحداثها في أميركا.

ويشارك النيجيري تشيغوزي أوبيوما في السباق مع «ان أوركسترا أوف ماينوريتيز» التي تتمحور على قصة مربي دجاج في مدينة صغيرة في نيجيريا.

وتتنافس أيضاً على الجائزة البريطانية النيجيرية برناردين إيفاريستو مع روايتها «غيرل، ويمان، آذر» التي تروي حياة عائلات سود في بريطانيا.

وتشارك الأمريكية لوسي إلمان في السباق مع رواية «داكسي، نيوبريبورت» التي تقع في ألف صفحة تسلّط الضوء على «تعقيدات الحياة العائلية المثيرة للحنق». كذلك اختيرت الكاتبة التركية ألف شفق الأكثر استقطاباً للقراء في بلدها بين المرشحين النهائيين مع كتابها «10 دقائق و38 ثانية في هذا العالم الغريب».