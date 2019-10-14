ستيف هارفي ضيف «الشارقة للكتاب 38»

المصدر: الشارقة - البيان

يحلّ الإعلامي والممثل الكوميدي الأمريكي ستيف هارفي، صاحب البرنامج المسائي الذي يشاهده ملايين المتابعين من مختلف بلدان العالم، ضيفاً على فعاليات الدورة الـ38 من معرض الشارقة الدولي للكتاب 2019، الذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب، خلال الفترة من 30 أكتوبر حتى 9 نوفمبر المقبل، في مركز اكسبو الشارقة.

ومن المقرر أن يتحدث هارفي خلال ثاني أيام المعرض، الموافق 31 أكتوبر 2019، إذ سيكون زوار المعرض من كافة أنحاء دولة الإمارات، على موعد للتعرف على تجربته الشخصية ورحلته الملهمة نحو الشهرة والنجومية، وكيف أصبح واحداً من أبرز الشخصيات العامة على مستوى العالم، كما تتوافر كتبه خلال فعاليات المعرض مع 200 نسخة موقعة.

ويأتي إعلان الهيئة عن اختيار هارفي، الحائز «جائزة إيمي»، في إطار التعريف بالمثقفين والإعلاميين ذوي الحضور العالمي، وتزامناً مع احتفالات الشارقة بنيلها لقب العاصمة العالمية للكتاب لعام 2019 والذي منحته لها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «يونسكو».

لقاء

وحول هذه الاستضافة، قال أحمد بن ركاض العامري، رئيس هيئة الشارقة للكتاب: «نتطلع إلى الترحيب بستيف هارفي في إمارة الشارقة، ويسرُّنا أن نُوفر لزوار المعرض فرصة لقاء إحدى أبرز الشخصيات الإعلامية والفنية وأكثرها تأثيراً وإلهاماً على مستوى العالم».

وأضاف: «تعبر هذه الاستضافة عن رؤية المعرض في جمع مختلف التجارب والفنون والشخصيات الإبداعية تحت مظلة واحدة، ونحن على ثقة بأن فطنته وارتجاله وروح دعابته ستمنح زوّار الحدث كافة فرصة التعرف على شخصية متميزة على صعيد العمل الإعلامي العالمي».

من جهته، قال ستيف هارفي: «يُشرّفني أن أشارك في هذا الحدث الثقافي الكبير إلى جانب نخبة من ألمع الكتاب، إذ يُوفّر معرض الشارقة الدولي للكتاب