محمد رمضان يقود طائرات ركاب ووقف الطيار عن العمل

المصدر: البيان الإلكتروني

نشر الفنان محمد رمضان فيديو جديد عبر انستغرام، وهو يقود للمرة الأولى طائرة أثناء رحلته مساء الأمس لمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وقال محمد رمضان في الفيديو: "إحنا في تجربة الأولى من نوعها، هقوم أسوق الطيارة، أول مرة أسوق الطيارة، ثقة في الله نجاح".

وأكدت مصادر بحسب صحف مصرية بوزارة الطيران المدني أنه صدر قرار بوقف الطيار ومساعده في الفيديو المتداول على صفحات التواصل الاجتماعي للفنان محمد رمضان.

وأوضحت المصادر أنه بعد الإطلاع على الفيديو الذي تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي والذي يظهر الفنان محمد رمضان يقود طائرة ركاب مدنية، وعلى الفور تم التحقق منه حيث تبين أن المقطع صحيح وأن الطائرة تابعة لإحدى شركات الطيران الخاصة المصرية، وليست تابعة للشركة الوطنية "مصر للطيران".

وأعلن الفنان محمد رمضان أنّه يزور الرياض للمرة الأولى أمس، لحضور حفل صناع الترفيه، حيث تتجه الأنظار نحو المملكة العربية السعودية بالتزامن مع "موسم الرياض"، لما يشمله من فعاليات يصل عددها إلى 100 فعالية ترفيهية يومية، تتنوع بين الثقافية والفنية والغنائية، إذ بدأ الموسم من 11 أكتوبر وحتى 15 ديسمبر المقبل في 12 منطقة تشهد فعاليات مختلفة بشكل يومي.

وتعاقد المستشار تركي آل الشيخ، مع عدد من الفنانين المصريين لإحياء عدد من الحفلات بالمهرجان، وكان أول من تعاقد على إحياء حفل هو الفنان محمد رمضان.