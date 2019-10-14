لقطات نادرة..انبعاث إشعاع من ثقب أسود

المصدر: البيان الإلكتروني

التقط علماء الفلك في جامعة Southampton مشاهد لظاهرة التوهج الشعاعي في ثقب أسود ضمن نظامنا الشمسي.

واستخدم العلماء الكاميرات الحديثة لالتقاط الحدث المذهل، بتفصيل شديد الدقة أكثر من أي وقت مضى. وباستخدام البيانات المأخوذة من هذه الملاحظات، قاموا بتركيب رسوم متحركة واضحة بالحركة البطيئة، توضح كيف يمكن أن تبدو العملية بحسب روسيا اليوم.

ويتضمن مقطع الفيديو الثقب الأسود الواقع على بعد 10 آلاف سنة ضوئية على درب التبانة، وكأنه يطلق انبعاثات ضخمة من الإشعاع بينما تتفاعل سحب الجاذبية الهائلة والحقول المغناطيسية مع المادة التي تمتصها.



وقال طالب الدراسات العليا جون بايس الذي ركب مقطع الفيديو: "منتجت اللقطات باستخدام بيانات حقيقية، مع إبطاء الحركة إلى 1/10 من السرعة الفعلية للسماح للعين البشرية بالتقاط الإشعاع السريع".

وتظهر اللقطات حطاماً فضائياً وغازاً يدوران حول الثقب الأسود، الذي يسمى MAXI J1820+070.

وجمع فريق البحث ملاحظاتهم من تلسكوب في جزر الكناري، بواسطة الأشعة السينية من مرصد "ناسا" على المحطة الفضائية الدولية.