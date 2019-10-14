ورشة تناقش أبعاد استراتيجية الهوية الوطنية «2020 - 2026»

المصدر: أبوظبي - البيان

نظمت وزارة الثقافة وتنمية المعرفة ورشة عصف ذهني موسّعة بمشاركة 28 جهة حكومية وشبه حكومية، لمناقشة جهود تطوير وتحديث استراتيجية الهوية الوطنية 2020-2026.

واستعرضت الوزارة في هذا السياق الخطوط العريضة للاستراتيجية، التي يعمل على تطويرها قطاع التراث والفنون في الوزارة، حيث ستركز الاستراتيجية على ثلاثة أبعاد أساسية هي: تأكيد الثوابت العامة للدولة، وترسيخ مبادئ مؤسس الدولة، والحفاظ على أصالة الهوية الإماراتية.

قضية وطنية

وفي تعليق لها على أهمية انعقاد هذه الورشة، قالت معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة: «في الوقت الذي نسعى فيه إلى ترسيخ مبادئ الهوية الوطنية في نفوس أجيالنا الصاعدة خصوصاً في ظل التطور الاجتماعي الهائل في دولة الإمارات، فإنه يتوجب علينا أن نجمع جميع الأطراف ذات العلاقة لمناقشة هذا الموضوع الذي يعد بالنسبة لنا قضية وطنية وأولوية قصوى.

فالهوية الوطنية هي الأساس الذي يرتفع عليه كل شيء، وهي البوصلة التي ترشدنا نحو مسارنا الصحيح حاضراً ومستقبلاً. الهوية الوطنية هي روح الإمارات وهي التي تعبّر عن قيمنا وعاداتنا وتقاليدنا، كما تعكس العناصر الثقافية الأساسية كالدين واللغة والتاريخ والمحيط الجغرافي وغيرها من العوامل ذات التأثير.

ولذا فإنه من مسؤوليتنا جميعاً كمجتمع -أفراداً ومؤسسات- أن تتضافر جهودنا لمناقشة وتحديد أبعاد استراتيجية هويتنا الوطنية ومناقشة سبل الحفاظ عليها وترسيخها باعتبارها الأساس لكل حراكنا الثقافي وإرثنا الذي سينتقل إلى أجيال من بعدنا».

تعزيز الانتماء

من جانبه، أكد ضرار بالهول الفلاسي مدير عام مؤسسة «وطني الإمارات»، أهمية التعاون المشترك مع وزارة الثقافة وتنمية المعرفة في مجال تطوير استراتيجية الهوية الوطنية، والتي هي أساس العمل المجتمعي الذي ترتقي به الأمم.

وأضاف: «إن تمكين الشعور بهويتنا وتعزيز الانتماء لدى أفراد المجتمع يساهم بشكل كبير في تحقيق أهدافنا المشتركة، حيث إن تأكيد محاور الهوية الوطنية، ووضع الاستراتيجيات لأبناء وبنات الإمارات، وتقويتها، ودعمها، يعتبر أساساً مهماً في مسيرة النهضة والتقدم والاستقرار، كما أن هذا التعاون المشترك سيكون له دور كبير في بلورة كافة أبعاد الهوية الوطنية».

ومن جانبها، فقد أثنت حصّة تهلك الوكيل المساعد لقطاع التنمية الاجتماعية في وزارة تنمية المجتمع، على خطوات وزارة الثقافة وتنمية المعرفة وجهودها في تنظيم جلسة العصف الذهني لتحديث استراتيجية الهوية الوطنية 2020-2026 التي جاءت لتُناقش تفاصيل مهمة في هذا المشروع الوطني، الذي تشترك في مسؤوليته كافة الأطراف المعنية في الدولة.

وقد أكدت حصة تهلك، «أنّ دولة الإمارات العربية المتحدة رغم ما تشهدهُ من تطور سريع وانفتاح على العالم، إلّا أنّها في الوقت نفسه تُعد من أكثر المجتمعات المحافظة على خصائص هويتها الوطنية، كما أكدت أنّ الهوية هي المستقبل، وهي التي يتوجب علينا أن ننقلها بعناية واهتمام إلى الأجيال الجديدة. وأضافت أنّ الجميع يتطلع بعد هذه الورشة إلى استراتيجية متكاملة للهوية الوطنية في الدولة يتمّ من خلالها إشراك المواطنين والمقيمين على هذه الأرض».

كما أكد عيسى المزروعي نائب رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي ضرورة العمل على إبراز مبادئ الآباء المؤسسين في الاستراتيجية الجديدة.