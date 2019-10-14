«الثقافية الفرنسية» بأبوظبي تحتفي بالذكرى 45 لتأسيسها

المصدر: أبوظبي - البيان

تحتفل الرابطة الثقافية الفرنسية بأبوظبي بالذكرى 45 لتأسيسها، ضمن أمسية فرنسية رائعة، وذلك كجزء من الجهود الساعية لتطوير الحوار الثقافي الإماراتي الفرنسي في عام التسامح. فمنذ تأسيسها عام 1974، تواصل الرابطة الفرنسية في أبوظبي جهودها للتغيُّر والتطور والتجدد لتبقى حاضرةً كشريك فاعل ومبدع، حيث استقبلت الرابطة ما يزيد على 2000 طالبٍ متعلمٍ للغة الفرنسية، وقدمت ما يفوق الـ 60 من الفعاليات الثقافية الغنية والهادفة.

واحتفاءً بهذه المناسبة، يقام حفل عشاء فاخر في فندق إنتركونتيننتال أبوظبي، في 1 نوفمبر المقبل الساعة 7:00 مساءً. ومن المتوقع أن يشهد الحدث حضور ما يزيد على 400 ضيف من الشخصيات المرموقة من ضمنها، لودوفيك بوي، السفير الفرنسي لدى الإمارات، وعدد من سفراء الدول الأخرى. ويتضمن العشاء طيفاً من التجارب الذوقية الفاخرة المقدمة على يد الشيف فيفيان دوران وفريقه المحترف. وسيتمكن الحضور من استكشاف أروع النكهات الأصيلة والأطباق الشهية المكونة من مواد مستوردة خصيصاً من الجنوب الفرنسي.

برامج ومفاجآت

يذكر أن الشيف فيفيان دوران الذي يُعرَف بلقب «الرجل ذو اللحية الصغيرة»، يترأّس مطعم «لو برينس نوار» الذي يقع في «لورمونت» جنوب غرب فرنسا. وقد حصل على أول نجمة ميشلان عام 2013 وكان حينها يعمل في مطعم «ليو دي فان» في «هينداي-بيهوبيي».

وتضم الأمسية المميزة العديد من المفاجآت والبرامج الترفيهية، والتي تتضمن عرضاً لمجموعة كورسيكية، وسحباً ضخماً على العديد من الجوائز القيمة كتذاكر طيران، قسائم عشاء في أفخم مطاعم أبوظبي، إقامات مجانية في فنادق، بطاقات رحلات سفاري، قسائم هدايا، مجوهرات فرنسية والكثير من الجوائز الأخرى المقدمة من رعاة الحفل. وستختتم بعرض الدي جيه الرائع والرقص على أحدث الإيقاعات.

وخلال حفل العشاء، يمنح الضيوف كتاباً يتحدث عن تاريخ الرابطة الثقافية الفرنسية بأبوظبي تم إنتاجه واعتماده بالتعاون مع (CEFAS) و(CNRS). كما تتاح لهم الفرصة لمشاهدة فيلم وثائقي عن الرابطة منذ تأسيسها.