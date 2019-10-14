افتتاح معرض «شريط الألوان» في مركز مرايا للفنون

المصدر: الشارقة - البيان

شهد مركز مرايا للفنون، وهي مؤسسة إبداعية غير ربحية تعنى بتقديم دعمه الكامل للفنانين والمصممين الناشئين، يوم أمس، افتتاح معرض «شريط الألوان» الذي يستمّر حتى 30 نوفمبر، وهو من إشراف القيّمة والفنانة البصرية هند بن دميثان.

ويشهد المعرض أعمال نخبة من الفنانين الصاعدين في المنطقة التي تبحث أعمالهم في الموضوعات المختلفة من خلال الوسائط الفنية الرقمية.

يجمع المعرض كلاً من أحمد العريف الظاهري، ومنصور الحيرة من الإمارات، وعهد العمودي، وفواز البطاطي من السعودية.

ويطرح الفنانون تساؤلاتهم عن حجم مساهمة مواقع التواصل الاجتماعي في تغيير ممارساتنا وتجاربنا الفنية، كما يستكشفون تأثير الديناميات المتغيرة بين الفنان والجمهور في دوافع الممارسات الفنية في العصر الرقمي.

ويسعى معرض «شريط الألوان» إلى تسليط الضوء على علاقة الفنان بالجمهور التي تؤثر فيها بشكل كبير وسائل التواصل الاجتماعي. ويدعو المعرض الفنانين والجمهور إلى النظر في الأعمال الموجودة في كل من المساحات المادية والافتراضية، وإعادة صياغة مفهوم الحيز الفني بشكلٍ عام.

وبمناسبة افتتاح المعرض، علّقت د. نينا هايدمان، مديرة إدارة مركز مرايا للفنون، قائلةً: «أعاد الفن الرقمي صياغة فهمنا للفن المعاصر بطرق مختلفة. ويبحث هذا المعرض في مركز مرايا للفنون المفاهيم الشخصية للفنانين لهذه العلاقة بين الفن الرقمي والمعاصر».

سياق الزمن

وفي معرض تعليقها على المعرض، أضافت القيّمة الفنية هند بن دميثان، قائلةً: «أثبت هذا المعرض أن الأعمال الفنية المعتمدة على سياق الزمن قد نجحت في إيصال الأفكار الفنية، وأنها تستحق التقدير الذي يحصل عليه الفن التقليدي».