حديقة أم الإمارات تتعاون مع «كريم» لإثراء تجربة الزوار

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت حديقة أم الإمارات تعاونها مع شركة «كريم» بهدف تسهيل عملية تنقل الزوار من وإلى الحديقة وزمن الوصول، فضلاً عن الاستفادة من الخصومات الحصرية المتاحة على الرحلات.

وقالت رشا قبلاوي، مدير الاتصال المؤسسي لدى حديقة أم الإمارات: «سعداء بالشراكة مع شركة كريم، في تعاون هو الأول من نوعه بين حديقة أم الإمارات وجهة مستقلة متخصصة بالنقل؛ حيث سيوفر هذا التعاون للزوار تجربة نقل مريحة بسيارة خاصة مع سائق في تجربة تتميز بكفاءتها ومستويات الأمان والراحة العالية التي تنطوي عليها وبأسعار تنافسية».

ويحصل الزوار عند استخدام الرمز الترويجي «UAEP» على خصم 30% على قيمة تكلفة الرحلة وذلك عند إكمال 4 حجوزات إلى الحديقة في الشهر الواحد (بحد توفير أقصى بقيمة 20 درهماً).

كما ستوفر كريم لزوار الحديقة خصومات خاصة بالفعاليات الموسمية التي تستضيفها الحديقة سنوياً. ويتاح هذا العرض لمستخدمي سيارات الفئة الاقتصادية، وخدمة «كريم كيدز»، المعنية بتطبيق قوانين سلامة الطفل المرورية في الإمارات، فضلاً عن فئة «أسّسِت» في المركبات المخصّصة لتلائم احتياجات أصحاب الهمم من ذوي الإعاقات الحركيّة، وفئة «ماكس» الخاصة بالمجموعات الأكبر عدداً والتي تصل إلى 6 ركاب. ويستمر العرض حتى 30 ديسمبر المقبل.

وأضافت: «يمكن حل النقل الذكي البديل والآمن من كريم الزوار من قضاء أوقات أطول في الحديقة؛ حيث تعكس هذه المبادرة رؤية حديقة أم الإمارات الرامية إلى مواصلة العمل لتوفير أفضل الخدمات والمرافق لسكان أبوظبي وزوارها».

من جانبها، قالت غيد المكاوي، مدير عام «كريم» في الإمارات: «نحرص دائماً في على إيجاد الأساليب الجديدة التي تساهم في تسهيل حياة الناس، وستمكننا هذه الشراكة من مواصلة هذه الجهود في أبوظبي، إذ تعتبر حديقة أم الإمارات من الواحات النباتية الغناء في قلب العاصمة، ونتطلع للعمل جنباً إلى جنب معها لتقديم أفضل التجارب التي تساهم في إثراء تجربة الزوار، والارتقاء بها نحو آفاق جديدة».

ويُمكن الاطلاع على تفاصيل العروض والخصومات التي توفرها شركة كريم الموقع الإلكتروني الخاص بحديقة أم الإمارات أو عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي. وللمزيد من المعلومات حول الحديقة والفعاليات المختلفة.