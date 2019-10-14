عمر بطي: برامجي التلفزيونية تحفّز الأطفال على تطوير مواهبهم

المصدر: أبوظبي - عبير يونس

قال المخرج الإماراتي عمر بطي إن برنامجه الواقعي «في الصورة»، الذي يعرض على «ناشونال جيوغرافيك كيدز»، يحفز الأطفال على تطوير مواهبهم واقتحام مجال التصوير.

وأشار بطي إلى أنها المرة الأولى التي يتعامل فيها في مجال الإخراج مع قناة «ناشونال جيوغرافيك كيدز أبوظبي»، التي أطلقت البرنامج بالتعاون مع «نيكون»، موضحاً في حديثه لـ«البيان» أنه على الرغم من أن النظرة السائدة ترى أن أي محتوى يتم العمل عليه مع الأطفال هو صعب الإنجاز، فإنه لم يشعر بصعوبة في التعامل مع الأطفال، خاصة وأنهم يتملكون شغفاً كبيراً.

المصور الأفضل

عن العمل المحلي الإنتاج، الذي يوثق لمنافسة يخوضها 7 مصورين من عمر 7 إلى 13 سنة، من جنسيات عربية مُختلفة في دبي للفوز بلقب أفضل مصور، قال عمر بطي: مع العلم أن الكثير من المشاركين في البرنامج لم يكن لديهم أي تعامل مع الكاميرا، إلا أنهم تفاعلوا مع التجربة. وأضاف: كنا في نهاية الحلقات نسألهم عن تجربتهم وعن ما مروا به خلال تحدي الأسبوع، وكنا نلمس لديهم الثقة والجرأة للتحدث عن تجاربهم.

وتابع: كان منهم من كان إنتاجه من الصور يضاهي إنتاج بعض المصورين المحترفين، لا سيما لجهة بنائهم للكادر والصور والفوكس من مكان غير متوقع. وفسّر: يلتزم المحترفون بقوانين معينة، بينما يتخذ الأطفال الهواة قرارات لافتة وغير متوقعة، وكوني مخرجاً كنت أنظر إلى المشاركين بحماس، فالصور التي يلتقطونها كانت جميلة.

وقال: عملت من قبل مع الأطفال في بعض الإعلانات، لكن حينها لم يكن لدي الوقت الكافي لتأمل تجربة التعامل معهم، لكن في هذا البرنامج كان لدي الفرصة للتعرف على المشاركين لمدة يومين قبل أن أبدأ معهم في عملية التصوير. وأضاف: استطعنا خلال فترة أن نمنحهم الثقة في إبراز مواهبهم ومهاراتهم وأتمنى أن أرى المزيد من البرامج المحلية التي تبرز المواهب.

وثائقيات

من وحي تجربته، قال عمر بطي: اعتدت في البرامج الوثائقية أن أصور حوالي الـ100 ساعة لأخرج بساعة عرض واحدة. وأضاف: لهذا وجدت الوقت قليلاً في هذا البرنامج، إذ تطلبت الحلقة 3 أيام تصوير بواقع 8 ساعات يومياً، لأخرج بـ 22 دقيقة عرض. وتابع: بفضل الفريق الممتاز والمشاركين أتوقع الكثير من النتائج الجيدة.

كما تحدث بطي عن علاقة الشخصية بالتصوير، فقال: بدأت علاقتي مع التصوير في المرحلة الثانوية وكنت حينها أميل لتصوير الفيديو، وتصوير الأفلام. وأضاف: خلال دراستي في الولايات المتحدة الأمريكية، عرفت أن التصوير الفوتوغرافي أساسي في أي عمل سواءً أكان في الإخراج أم الإنتاج، إذ يمكن للصور أن تعبر من دون كلام، ويمكن لسلسلة منها أن تروي قصة.

وعن جديده، قال: أخرجت برنامجاً من إنتاج «إيمج نيشن» بعنوان «تاريخ الإمارات» سيعرض على قناتي أبوظبي ودبي، ويستعرض البرنامج تاريخ وثقافة وتراث الإمارات على مدار أكثر من 100 ألف سنة، ويبرز المواقع الأثرية التي قد لا يعرفها الكثير من الناس. كما كشف بطي عن طموحه بإنتاج المزيد من البرامج الوثائقية، إلى جانب امتلاكه الكثير من الأفكار التي يسعى لتحقيقها. وقال: أسعى دائماً للاستفادة والتعلم من أصحاب الخبرة.