موسيقى كلاسيكية في برنامج «المجمّع الثقافي» الأسبوع الجاري

المصدر: أبوظبي- البيان

يستضيف مسرح المجمّع الثقافي خلال الأسبوع الجاري الفنانين الكلاسيكيين الواعدين، رباعي تشاليك وفنان الرقص صمويل ماثيو، حيث سيقدمون حفلاً للموسيقى الكلاسيكية، وعرض رقص في قلب أبوظبي النابض في الحصن، التابع لدائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي.

وسيأخذ رباعي تشاليك الحضور خلال حفلهم، المُقام في أمسية واحدة فقط، على متن رحلة تأخذهم إلى عالم الموسيقى المعزوفة على أوتار أداء ممتع وساحر، فيما سيقدم الفنان صمويل ماثيو أول عرض له في منطقة الخليج، حيث سيصطحب الجمهور عبر عرضه الأدائي «الحرب» إلى آفاق جديدة، تتجاوز أبعاد الجسد والحركة والصوت، برفقة فنان السيرك المتخصص في الألعاب البهلوانية الهوائية جوناس لوكلير والراقصة فابين دونيو وغيرهم من الفنانين الآخرين.

وسيواصل المجمّع الثقافي استضافة ورش العمل والدورات التدريبية، بما فيها «فن الفسيفساء» مع الفنان نسيم الماجد، إلى جانب معارض الفنون التشكيلية التي تضم أعمالاً إبداعية تحتفي بالفنانة الدكتورة نجاة مكي، بجانب مجموعة من الفنانين الناشئين والمرموقين.

فنون

هذا فيما تواصل مكتبة أبوظبي للأطفال بالمجمّع الثقافي، احتفاء بافتتاح أبوابها أمام الزوّار، تنظيم معرض «رحلة بين الكلمات»، الذي يركّز على إبراز دور كتب الأشكال المتحركة المجّسمة في تعلّم القراءة والكتابة، في حين يستضيف «المجمّع» المعرض الفردي الأول «نجاة مكي: إضاءات» حتى 15 ديسمبر.