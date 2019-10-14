المشاركة بمسابقة سلطان بن زايد الشعرية حتى 30 الجاري

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت اللجنة المنظمة لمسابقة سلطان بن زايد الشعرية لطلبة الجامعات، عن تمديد مهلة استلام المشاركات لخمسة عشر يوما إضافيا، أي حتى الثلاثين من أكتوبر الحالي، نظرا لوصول أعداد كبيرة من المشاركات في الأيام القليلة الماضية، ومنح الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من الطلبة للمشاركة في المسابقة التي سيتم الإعلان عن الفائزين فيها نوفمبر المقبل.

وأكد الدكتور عبيد علي راشد المنصوري، نائب سمو مدير عام مركز سلطان بن زايد، رئيس اللجنة المنظمة للمسابقة، أن اللجنة تحرص على ضمان مشاركة جميع الطلبة المبدعين في القصيدة الشعبية، المنتسبين للجامعات المشاركة في الدورة الأولى من المسابقة، ولذلك قررت تمديد مهلة استقبال المشاركة لأسبوعين إضافيين، ليسهم ذلك في إضفاء المزيد من أجواء التنافسية بين المشاركين.

وأعرب المنصوري عن أمله في اتساع مساحة المسابقة حتى تشمل معظم جامعات الدولة في دوراتها المقبلة، وتحقق المأمول منها.

بدوره أشار الشاعر عيضة بن مسعود، المشرف العام على المسابقة، إلى أن الكثير من المشاركين في المسابقات الثقافية والأدبية يمتنعون عن إرسال مشاركاتهم حتى الوصول إلى اللحظات الأخيرة من مهلة إرسالها، ليتسنى لهم مراجعة أعمالهم وتدقيقها والتأكد منها، وهذا ما يفسر ازدياد نسب المشاركة في الأيام الأخيرة من المهلة التي منحتها اللجنة المنظمة لحظة الإعلان عن إطلاق المسابقة. وقال: بعد قرار اللجنة تمديد مهلة استقبال المشاركات، أصبحت هناك فرصة جديدة أمام الطلبة الراغبين في المشاركة كي يتقدموا بأعمالهم، ويحققوا الحضور الذي يليق بهم في الساحة الشعرية.