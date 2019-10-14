أشعار وجدانية وتجارب إبداعية في نواكشوط والخرطوم

المصدر: الشارقة - البيان

أحيا الشاعران صلاح الدين الخو وعيسى محمد أحمد، أخيراً، أمسية شعرية في بيت شعر نواكشوط، بحضور شعراء وأدباء موريتانيين بارزين. وبدأت الأمسية، التي قدمها الشاعر محمد سالم حوبه، مع الشاعر صلاح الدين الخو، الذي قرأ قصائد تمثل تجربته الشعرية، ومنها قصيدته «اجْعَلْنِي عَلى خَزَائِنِ الْقَلْبِ»، التي «يظلل فيها الشمس»، ويلمح لنيابة افتراضية عن سيزيف. بدوره قدّم الشاعر عيسى محمد أحمد، قصائد من تجربته الشعرية، التي تمتاح لغتها المجازية في حدود تكسير المرايا في جفن الغيم.

كما شهدت العاصمة السودانية احتفالية شعرية بالذكرى الحادية والعشرين للشاعر نبيل عمر الطيب الدوش (1948 ــ 1998)، نظمها بيت شعر الخرطوم بالتعاون مع مجموعة بيت الضل الثقافية، بقاعة النيل، حيث شدا نخبة من الشعراء احتفاءً بالذكرى الخالدة.