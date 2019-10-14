20 أكتوبر آخر موعد للمشاركة في «إثراء للفنون»

المصدر: الرياض - البيان

حدّد مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي «إثراء» يوم 20 أكتوبر الجاري موعداً نهائياً لتقديم أعمال المشاركين في «جائزة إثراء للفنون»، داعياً محبي الفن من المحترفين والهواة السعوديين والمقيمين، للمسارعة في تسليم أعمالهم الفنية والمشاركة في النسخة الثالثة من الجائزة، التي أطلقت للمرة الأولى عام 2017، كمبادرة مشتركة بين المركز ومعرض آرت دبي، وتهدف إلى دعم المواهب والإبداع وتعزيز الحركة الفنية بالمملكة العربية السعودية.

وتستهدف الجائزة مختلف المواهب السعودية، وكذلك المواهب المقيمة في المملكة في مجال الفن المعاصر، سعياً لأن يكون إثراء منصة عالمية لدعم وتمويل واستكشاف المواهب الإبداعية لدى فنانيّ السعودية.

مجموعة

ستقوم لجنة تحكيم تضم خبراء سعوديين وعالميين، بالإضافة إلى أعضاء من مركز إثراء ومعرض آرت دبي، بتقييم الأعمال ومراجعتها، ثم الإعلان عن الفنان الفائز بنهاية 2019، ويحصل الفائز على جائزة تتجاوز 100 ألف دولار أمريكي، كما أن العمل الفني الفائز سيتم عرضه في معرض «آرت دبي 2020» الذي يقام خلال الفترة من 25 إلى 28 مارس 2020، وبعد انتهاء المعرض ينضم العمل إلى الأعمال السابقة الفائزة ليكون جزءاً من المجموعة الفنية الدائمة في متحف إثراء بالمملكة العربية السعودية.