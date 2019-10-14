فعاليات لجائزة الشيخ زايد للكتاب في معرض فرانكفورت

المصدر: أبوظبي - البيان

تنظّم جائزة الشيخ زايد للكتاب سلسلة من الفعاليات، في إطار مشاركتها في معرض فرانكفورت الدولي للكتاب الذي يقام خلال الفترة من 16 حتى 20 أكتوبر الجاري؛ تحقيقاً لأهدافها التي تصب في إبراز الثقافة العربية فكراً وإبداعاً، إلى جانب دعم مساعي الجائزة الرامية إلى تعريف العالم بمدى الحرص والاهتمام اللذين توليهما دولة الإمارات لدور الكِتاب، بوصفه أداة لنشر العلم والمعرفة والتواصل الإنساني بين الثقافات. وتتضمن الفعاليات عدداً من الندوات الحوارية وحفلات إطلاق ترجمة الكتب الفائزة بالجائزة لأول مرة، بحضور مؤلفين وأصحاب دور نشر مرموقة.

وتشتمل أبرز الفعاليات المرتقبة على ندوة حوارية بعنوان «أدب الطفل اليوم - أصوات من العالم العربي والألماني»، التي تنظَّم بالتعاون مع مؤسسة «ليتبروم» الثقافية الألمانية، حيث تستضيف الندوة الكاتب الكويتي حسين المطوع، الفائز بـجائزة الشيخ زايد للكتاب لعام 2019 عن فئة أدب الأطفال والناشئة، ود. كريستيان رابيه، مدير المكتبة الدولية للأطفال والناشئة في ميونيخ، وستيفان ترودفايند، ناشر في «أديشن أورينت» في برلين، ويدير الندوة شتيفان فايدنر، مستعرب ومترجم ألماني.

كما تنظم الجائزة اجتماعاً يضم أهم الناشرين الدوليين من الصين وألمانيا وفرنسا وروسيا، لبحث سبل التعاون مع دور النشر العالمية، من خلال مبادرة الترجمة التي تقدمها الجائزة، لترجمة العناوين الفائزة بالجائزة في فروع أدب الطفل والآداب، بهدف التعريف بالإبداعات الأدبية العربية، وإيصال صوت الكاتب العربي إلى العالم.

ومن ناحية أخرى، تستعد الجائزة، يوم 18 أكتوبر الجاري، لإطلاق ترجمات إنجليزية وفرنسية وألمانية وأوكرانية للكتب الفائزة في فروع أدب الطفل والآداب، بحضور ممثلين من دور النشر التي أصدرتها.