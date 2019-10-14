«العويس الثقافية» تحتفي بتجربة قاسم حداد 30 الجاري

المصدر: دبي- البيان

تحتفي مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية بالشاعر البحريني قاسم حداد الفائز بجائزة الشعر في الدورة السابعة (2000 ـ 2001)، عبر أمسية شعرية، وحفل توقيع للكتاب وعرض فيلم «هزيع الباب الأخير» للمخرج خالد الرويعي، وذلك مساء يوم الأربعاء 30 أكتوبر 2019 في مبنى مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية بشارع الرقة بدبي، ويأتي ذلك بمناسبة صدور كتاب حداد الأخير «عزلة الملكات وعلاج المسافة».

وتؤكد هذه الاحتفالية بالشاعر قاسم حداد دور الشعر في الحياة كقيمة وجدانية تحرص مؤسسة العويس الثقافية على منحها المساحة الأميز، عبر تكريم الشعراء والأدباء والمفكرين، فقد اتسم شعر قاسم حداد بالجدة والابتكار والتنوع في الأشكال والمضامين، والرؤى والأفكار التي تعكس خصوصية تفرده في رؤيته الشعرية.