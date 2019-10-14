ملتقى يبحث مستقبل النشر التعليمي

المصدر: الشارقة - البيان

أعلنت جمعية الناشرين الإماراتيين، إطلاق ملتقى النشر التعليمي، الذي تنظمه بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، واتحاد الناشرين الدوليين، يومي 28 و29 أكتوبر الجاري، في مقر مدينة الشارقة للنشر، لبحث دور الناشرين في دعم استراتيجيات الوزارة، نحو تطوير نظام تعليمي مبتكر يعتمد بشكل رئيس على المناهج الوطنية، ويساهم ببناء مجتمع المعرفة.

ويهدف الملتقى إلى جمع الأطراف ذات الصلة بالنشر والتعليم واختيار المناهج، وفتح حوار بنّاء حول آليات تنظيم وتطوير النشر التعليمي، بما يلبي متطلبات وزارة التربية والتعليم فيما يتعلق بديمومة تحديث وتطوير المناهج التعليمية. ويشارك في الملتقى: معالي حسين إبراهيم الحمادي، وزير التربية والتعليم، وهوغو سيتزر، رئيس اتحاد الناشرين الدوليين، وعلي بن حاتم، رئيس جمعية الناشرين الإماراتيين، وراشد الكوس، المدير التنفيذي للجمعية، ومنصور المنصوري، مدير عام المجلس الوطني للإعلام، ومهرة هلال المطيوعي، مدير المركز الإقليمي للتخطيط التربوي بالشارقة لدى اليونسكو.