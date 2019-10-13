شاهد.. مذيعة تتفاجأ بطفلها يقتحم قاعة البث المباشر

المصدر: ترجمة - راضية آيت خداش

تفاجأت مذيعة قناة "إن بي سي" الأمريكية، كورتني كوبي بدخول طفلها قاعة البث المباشر بينما كانت تقدم الأخبار على الهواء.

ولم تتمالك المذيعة كورتني نفسها من الضحك عندما اقتحم طفلها ريان البالغ من العمر أربع سنوات قاعة البث المباشر الأربعاء الماضي.

وحاول الطفل شد انتباه والدته، ومد يديه إليها طالباً منها حمله، فيما كانت تحاول الاستمرار في تقديم الأخبار.

وعندما أدرك الطفل بأنه في المكان الخطأ وجه ابتسامة خجولة للمنتجين والمصورين من حوله.

وتمكنت المذيعة من متابعة تقريرها الإخباري، واعتذرت للجمهور عن دخول طفلها فجأة فيما لم تفارق الابتسامة وجهها.