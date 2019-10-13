سعود السنعوسي: «ناقة صالحة» تروي ذاكرة الصحراء

المصدر: الشارقة - البيان

احتفاءً بلقب الشارقة عاصمة عالمية للكتاب للعام 2019، نظم مقهى «الراوي» الثقافي أول من أمس في الشارقة، وبالتعاون مع مكتب العاصمة جلسة ثقافية حوارية تحت عنوان «حديث الكتب»، واستضاف الروائي الكويتي سعود السنعوسي، الحاصل على جائزة الرواية العربية «البوكر»، للحديث عن روايته الصادرة حديثاً «ناقة صالحة».

وشهدت الجلسة التي أدارتها الإعلامية دانة أبو لبن، حضوراً كبيراً توافدوا من مختلف إمارات الدولة إلى «الراوي» للاستماع إلى تجربة السنعوسي في روايته الصادرة عن الدار العربية للعلوم، حيث وصف روايته بأنها ليست عملاً مقصوداً بل عفوي.