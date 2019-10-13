السينما العربية المعاصرة تحت مجهر سلسلة «سينمانا»

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلن مركز الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي عرض سلسلة مميزة ومتنوعة من أعمال السينما العربية المعاصرة في العاصمة أبوظبي ضمن إطار سلسلة «سينمانا»، التي تقام ضمن فعاليات موسمه الخامس بالتعاون مع برنامج السينما والإعلام الجديد في جامعة نيويورك أبوظبي وجامعة السوربون أبوظبي، وتنطلق الفعالية غداً وتستمر حتى 25 نوفمبر المقبل، حيث تستعرض أفلاماً من العالم العربي، تتبعها جلسات نقاش مع مخرجي وصناع الأفلام إلى جانب أعضاء الهيئة التدريسية بجامعة نيويورك أبوظبي.

وستنطلق فعالية «سينمانا» بعرض فيلم «الجمعية»، وهو فيلم وثائقي من إخراج ريم صالح. وتسلط أحداث الفيلم، الذي تدور أحداثه في واحد من أكثر أحياء القاهرة فقراً، الضوء على كيفية تآزر وتعاون الأفراد في المجتمع، الأمر الذي يبعث الأمل في تحقيق مستقبل أفضل.

وتكشف المخرجة ريم صالح عبر سياق الفيلم عن الكفاح اليومي لأفراد هذا المجتمع، وتصور للجمهور كيفية تعامل أفراده مع مفاهيم مثل التقاليد والمرض والموت. ويستخدم الفيلم الموسيقى، بالإضافة إلى القرب والطبيعة التشاركية مع البيئة.