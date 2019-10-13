دورة جديدة لتلفزيون دبي وسما دبي تبدأ اليوم

المصدر: دبي - البيان

أعلن تلفزيون دبي بقنواته المتعددة إطلاق الدورة البرامجية الجديدة لكل من شاشة تلفزيون دبي وقناة سما دبي، وذلك ابتداء من صباح اليوم، متضمنة مجموعة من البرامج الحصرية التي تبث للمرة الأولى على شاشات التلفزة العربية، تأكيداً على الرؤية الواضحة لتوجه تلفزيون دبي بقنواته المتعددة وتقديره لمشاهديه في الإمارات ومنطقة الخليج العربي والعالم العربي ودول الاغتراب.

وقال أحمد سعيد المنصوري المدير التنفيذي لقطاع الإذاعة والتلفزيون في مؤسسة دبي للإعلام، «يأتي الإعلان عن مجموعة البرامج الجديدة على شاشة تلفزيون دبي وقناة سما دبي، وفي توقيت غير معتاد لشاشات التلفزة العربية، كنوع من الخروج عن نمطية الإعلان البرامجي، والبحث الدائم عن طرق وأساليب مبتكرة للترويج والحديث عن جديد تلفزيون دبي بقنواته المتعددة، بعيداً عن الطرق التقليدية والأساليب التي لم تعد تجدي بحسب الدراسات والإحصائيات وآراء الجمهور الذي نقوم بالتعرف على رغباته واحتياجاته».

وأضاف المنصوري «نعتمد دائماً معايير ثابتة ترتكز على جودة المضمون الفكري والصورة الراقية والتي تتناغم دائماً مع التوجه العام للأسرة العربية، ومع الرهان الدائم على الرؤية الشبابية المتجددة والتميز والريادة في النتائج التي تكلل هذه الأعمال والجهود التي تقف وراءها فرق العمل المتخصصة في تلفزيون دبي بكافة قنواته الإذاعية والتلفزيونية والرقمية».

برامج جديدة

بدورها أشارت سارة الجرمن مدير القنوات العامة في مؤسسة دبي للإعلام ومديرة تلفزيون دبي، إلى التركيز الواضح على الفئة العمرية الشابة والتي أسفرت نتائج الدراسات والأرقام الإحصائية التي أجرتها الجهات المتخصصة على متابعتها لبرامج تلفزيون دبي والتي تجمع بين المتعة والفائدة والترفيه العائلي الراقي، في الوقت الذي استطاعت الكفاءات العاملة في القناة ترجمة هذا التوجه إلى برامج تلبي أذواق المتلقي بجميع فئاته، من خلال السعي إلى مواكبة وتغطية الأنشطة التي تقام في الإمارات.

ودعت سارة الجرمن مدير تلفزيون دبي، الجميع إلى متابعة الدورة الجديدة التي ستضم برامج جديدة تقدم للمرة الأولى على شاشات التلفزة العربية وتشكل سبقاً إعلامياً بمختلف المعايير المهنية، ومحتوى يواكب طموح الإمارات في مجال الفضاء.

من جهته أشار راشد أميري نائب المدير التنفيذي لشؤون القنوات في قطاع الإذاعة والتلفزيون، إلى استمرار قناة سما دبي في دعم المنتج الإماراتي التلفزيوني إلى جانب دعم المبادرات الوطنية، لتكون الشاشة العاكسة لدولة الإمارات بصفة عامة ودبي بصفة خاصة، وبما يتوافق وخطها الوطني والاجتماعي الذي يعكس النهضة الحضارية والبنية الاجتماعية في الإمارات بصفة عامة، حيث سيلاحظ المشاهد البيئة التلفزيونية المتطورة والتي تجدد فيها «سما دبي» توجهها الوطني والإنساني في الترويج والتسويق لمنجزات الإمارات الحضارية.

رواد الفضاء

تماشياً مع رؤية الإمارات واهتمامها بعلوم الفضاء والفلك، سيتابع جمهور تلفزيون دبي ابتداء من مساء اليوم، أولى حلقات برنامج الواقع الجديد «رواد الفضاء» (Astronauts)، وذلك بمشاركة 12 مشتركاً من مختلف الدول العربية لتحقيق حلم الريادة والوصول إلى الفضاء في تجربة استثنائية مع رائد الفضاء الكندي «كريس هادفيلد» وأعضاء لجنة التحكيم التي تضم نخبة من الخبراء والمختصي.

من الأحد إلى الخميس، يطل برنامج «دبي هذا الصباح» على شاشة تلفزيون دبي وقناة سما دبي في بث مشترك، ابتداء من الساعة: 11:00 صباحاً، في جولة صباحية، اجتماعية، خدماتية، ترفيهية، تثقيفية.

ومساء الخميس (17 أكتوبر) سيتابع الجمهور ابتداء من الساعة: 22:05 بتوقيت الإمارات، أولى حلقات البرنامج الجديد (The London Show) من العاصمة البريطانية، كمجلة مسائية تسلط الضوء على مناحي الحياة المتنوعة في العاصمة البريطانية، وذلك مع نخبة من المقدمين الشباب الذين يطلون للمرة الأولى على شاشة تلفزيون دبي.

وابتداء من مساء الثلاثاء (15 أكتوبر) يطل النجم المصري أمير كرارة في أولى حلقات برنامجه «سهرانين»، والذي يستضيف من خلاله نخبة من نجوم الفن في مصر والعالم العربي.

أما مساء السبت (19 أكتوبر)، فسيتابع الجمهور أولى حلقات برنامج ذا دكتورز (The Doctors) بنسخته العربية على شاشة تلفزيون دبي، والتي تتميز بتناولها لمجموعة من الحوارات والمواضيع الجديدة التي تناقش المشاكل الطبية، حيث يشارك في تقديم النصائح الطبية والمعلومات في هذه الموسم كل من الأطباء: د. موريس دحدح، طبيب أمراض جلدية، ود. ليال أبي زيد اختصاصية طب نسائي، ود. روني صياح طبيب أطفال، ود. إبراهيم ملكي جراح تجميل.

وعلى مدار الأسبوع، وابتداء من الساعة: 23:00 سيواصل الجمهور متابعة برنامجThe Insider) بالعربي( من تقديم: شيما وفيصل الزهراني ومهند بخيت وسالي جريج.

برنامج طبي

ابتداء من مساء الأحد الساعة: 19:00، سيتابع الجمهور أولى حلقات البرنامج الطبي الجديد «تحت السيطرة» والذي يهدف إلى توعية المجتمع لمخاطر الأمراض، وهو من تقديم الدكتورة نورة الشيباني، أخصائية طب الطوارئ. ويطل برنامج «أهل المثل قالوا» من تقديم الإعلامي الإماراتي جمال مطر، والإعلامي والباحث الإماراتي خميس إسماعيل المطروشي، واللذان يقدمان البرنامج الإماراتي الجديد الذي يتجول بين الأمثلة الشعبية المحلية، وذلك مساء الأربعاء الساعة:19:00. أما يوم الإثنين، وابتداء من الساعة: 19:00، تقدم مروة الهاشم البرنامج الجديد الذي يحمل عنوان «سناب آرت» (Snap Art)، كبرنامج جديد يختص بالفن والفنانين الشباب.

مواسم متجددة

يواصل الإعلامي الإماراتي راشد الخرجي تقديم برنامجه الصباحي «البث المباشر» بالاشتراك مع إذاعة نور دبي وقناة سما دبي، من الأحد إلى الخميس من الساعة: 07:00 صباحاً.

ويوم الثلاثاء الساعة: 14:00، سيتابع الجمهور الموسم السابع من برنامج «أبعاد ثقافية»، ويشرف عليه الأديب والشاعر عادل خزام، ومن تقديم الكاتب والإعلامي جمال مطر، وإخراج المخرجة مريم خوري.

أما مساء كل سبت الساعة: 19:00، يقدم الإعلامي الإماراتي عبد الله بن خدوم، الموسم الجديد من برنامج «سرد الذاكرة» مع قائمة ضيوف جدد من الرواة الثقاة.

وسيتابع الجمهور الموسم الجديد من برنامج الجديد «12/‏‏ثمانية»، أيام الأحد والثلاثاء والخميس، ابتداء من الساعة: 20:00، مع المذيعين: نبيل أيوب، زينب العجمي، حنان البلوشي، محمد الشحي. ومن الأحد إلى الخميس، وابتداء من الساعة: 17:00، يطل البرنامج الموسم الجديد من البرنامج الحواري الاجتماعي «تواصل» مع المذيعين: علياء المناعي وإبراهيم استادي ومروان الشحي، ومقدمي الفقرات: ميثاء إبراهيم وسماح العبار ورحاب المهيري.