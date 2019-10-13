ندوة الثقافة والعلوم تنظم محاضرة «التحولات الاجتماعية» في دول الخليج

المصدر: دبي - البيان

نظمت ندوة الثقافة والعلوم محاضرة حول التحولات الاجتماعية والقيمية في دول الخليج العربي، تحدث فيها الدكتور محمد الرميحي أستاذ علم الاجتماع في جامعة الكويت، وكاتب عمود أسبوعي في جريدة الشرق الأوسط وعمود نصف شهري في جريدة الأهرام وبحضور معالي محمد المر رئيس مجلس أمناء مكتبة محمد بن راشد، وعبدالغفار حسين وذياب الرشيدي قنصل الكويت في دبي، وبلال البدور رئيس مجلس إدارة الندوة وأعضاء مجلس الإدارة ود. حصة لوتاه ود. موزة غباش وجمع من المهتمين.

قدم للمحاضرة علي عبيد الهاملي نائب رئيس مجلس الإدارة.

وقال د. الرميحي إن موضوع تحولات القيم الاجتماعية في دول الخليج لم يتطرق إليه كثيراً بشكل متخصص في علم الاجتماع رغم أهميته وأولويته في البحث العلمي.

وأكد أهمية القاعدة النظرية للتمكن من الإلمام ببعض جوانب الموضوع، وهذه القاعدة تتضمن 4 قواعد لا بد من الحديث عنها:

أولاً أن أهل علم الاجتماع عادة يتحدثون عن قيم شبه ثابتة (ذلك لأن غالبية القيم الاجتماعية متحولة)، وقيم متحولة والفارق بينهم في سرعة التحول، أو الزمن الذي تستغرقه لتحقيق ذلك التحول.