الدورة 7 لمهرجان الشارقة السينمائي للأطفال والشباب تنطلق غداً

المصدر: الشارقة - البيان

بمشاركة 132 فيلماً من 39 دولة، تنطلق غداً الأحد، فعاليات الدورة السابعة من مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب 2019، الذي تنظمه مؤسسة (فن) المعنية بتعزيز ودعم الفن الإعلامي للأطفال والناشئة في الإمارات، وتستمر حتى 18 أكتوبر المقبل، في قاعة الجواهر للمناسبات والمؤتمرات بالشارقة. ويحلّ على دورة هذا العام من المهرجان التي ترفع شعار «أفلام مستوحاة من كتب»، ضيوف من نخبة النجوم السينمائيين العرب والأجانب أبرزهم الممثل الكويتي عبدالرحمن العقل، والسوري باسل خياط، والسعودي عبد المحسن النمر، والشاعرة والمخرجة الإماراتية نجوم الغانم، والفنان والمخرج الإماراتي عبدالله الجنبيي، والمخرجة الإماراتية نهلة الفهد، والناقد والمخرج المصري يسري نصر الله، والمخرج الكندي جوليان كارينغتون، بالإضافة إلى النجم السعودي الصاعد عبد الله علي وآخرين من مبدعي السينما.

ورش وفعاليات

وينظم المهرجان في دورته الحالية جلسات حوارية وورشاً تدريبية متنوعة، تتناول صناعة السينما، والتصوير، والرسم، وتتناسب مع جميع الفئات العمرية، كما خصت فئة الشباب بعدد من ورش العمل المتخصصة، بالإضافة إلى العديد من الفعاليات، والأنشطة الجانبية المصاحبة للمعرض. وقالت الشيخة جواهر بنت عبدالله القاسمي مدير مؤسسة (فن) ومهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب: «نتطلع إلى دورة جديدة أكثر نجاحاً من الأعوام السابقة، تعزز مكانة الجيل الجديد على خارطة الإبداع السينمائي العربية والعالمية، وتضيف إلى تاريخ الشارقة والإمارات الثقافي منجزاً جديداً يعبر عن القيمة الحقيقية للإنسان والبعد التنموي للفنون والإبداع».

وأشارت القاسمي إلى أن المهرجان يسعى في كل دورة من دوراته إلى أن يقدم للعائلات والأطفال واليافعين الكثير من الخيارات التي تفتح لهم آفاقاً من المعارف والعلوم التقنية والفنية وتقربهم أكثر من أسرار الفن السابع وأبعاده، داعية الشباب إلى اعتبار المهرجان مساحة تفاعل وتنافس على إنتاج الجمال بقيمه النبيلة.