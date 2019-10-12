لآلئ شعرية تعانق بيئة الإمارات

لمشاهدة الغرافيك بالحجم الطبيعي اضغط هنا

يرتبط الشعراء ببيئاتهم ارتباطاً وثيقاً، وتتهادى إبداعاتهم الشعرية في وصف هذه البيئات كلآلئ على شاطئ البحر، أو نجومٍ في السماء. ومن بيئات دولة الإمارات العربية المتحدة البحرية والبرية والجبلية نبعت قصائد تغنت بتفاصيل البيئة التي عاش فيها الشعراء، وتضمنت مفردات شعرية أنيقة مستقاة من حقول البيئات المختلفة، وعكست علاقة كل شاعر ببيئته، وانهمرت على هيئة أشعار أبرزت تفرد كل بيئة عن الأخرى بما تحتويه من جمال وسحر.

البيئة البحرية:

من شعرائها:

- محمد الكوس: ولد في أم القيوين عام 1930 وتوفي عام 2013، ويتميز بمساجلاته الشعرية.

- راشد بن طناف: ولد عام 1919 وتوفي في الشارقة عام 2000، ويتميز بشعر الغطو.

- حميد بن ذيبان: ولد في فريج الراس بدبي عام 1947، ويتميز بمفرداته البحرية.

المفردات

1- الغوص.

2- اللؤلؤ.

4- الصيد.

البيئة البرية

من شعرائها:

1- علي بن أرحمة: من إمارة الشارقة ولد عام 1930 وتوفي عام 2006، وتميز بمفرداته البرية.

2- عيسى بن قطامي: من إمارة أبوظبي، اشتهر بشعر الغزل، وتوفي عام 2014.

3- علي بن بخيت العميمي: من أم القيوين ولد عام 1935، ويتميز بالوصف الجغرافي.

المفردات

1- الحياة الفطرية.

2- القنص.

3- البن والدلة.

البيئة الجبلية:

من شعرائها:

1- خميس السماحي: من رأس الخيمة، ولد عام 1940، اشتهر بقصيد «الرزفة».

2- سالم الدهماني: من رأس الخيمة، ولد عام 1927 وتوفي عام 1995، وتميز بالشعر التاريخي.

3- أحمد الحبسي: من رأس الخيمة، ولد عام 1961 وتوفي عام 2000، وتميز بشعره القصصي.

المفردات

1- الأسلحة التقليدية.

2- شظف المعيشة.

3- العمارة.