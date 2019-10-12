أحمد عز: أنا من جمهور كريم عبد العزيز

المصدر: دبي ــ البيان

تحدث النجم أحمد عز لأول مرة عن فيلم «كيرة والجن» الذي يشارك فى بطولته مع النجم كريم عبد العزيز، وحسب ما نشر موقع اليوم السابع، قال عز في إحدى المداخلات التليفزيونية: «أنا في منتهى السعادة أني هعمل فيلم مع مروان حامد وكريم عبد العزيز».

وتابع: «أنا من جمهور كريم عبد العزيز وأحبه وأحترمه كثيراً على المستوى الشخصي، وسبق وعملت معه في حملة دعائية، وهو من أمتع الأشخاص الذين تعمل معهم، وأتمنى أن يكمل المشروع على خير».

وكانت أعلنت شركة «سينرجي فيلمز» بدء تحضيرات فيلم «كيرة والجن – 1919»، الذي يقدم بطولته النجمان كريم عبد العزيز وأحمد عز، والمأخوذ عن رواية 1919 للكاتب أحمد مراد، وبدأت الشركة المنتجة الاستعداد للعمل الذي يتوقع أن يكون أضخم أفلام السينما المصرية في السنوات الأخيرة، ومن المقرر عرضه صيف 2020، حسبما أعلنت «سينرجي».

وانتهى السيناريست أحمد مراد كاتب الرواية الأصلي من كتابة السيناريو بالكامل وسلمه للمنتج أحمد بدوي مدير عام الشركة، التي تعقد جلسات عمل يومية مع مخرج العمل مروان حامد، للاستقرار على التفاصيل المبدئية للعمل، فضلاً عن وضع قائمة بأسماء الممثلين المرشحين للأدوار الرئيسية.

كما وضعت الشركة خطة إنتاجية لتقديم عمل سينمائي ضخم، وأبرز نقاط تلك الخطة، بناء ديكورات ضخمة للفيلم، فضلاً عن تصميم الملابس والاستعانة بأحدث معدات التصوير من الخارج بقيادة أحمد المرسي مدير التصوير، وأخيراً أعمال الجرافيكس والمونتاج التي سيتم تنفيذها في أوروبا.

فيلم «كيرة والجن» مأخوذ عن رواية 1919 للكاتب أحمد مراد، من بطولة أحمد عز وكريم عبد العزيز ويعد التعاون الخامس الذي يجمع المخرج مروان ‏حامد ‏مع المؤلف أحمد مراد‎.‎