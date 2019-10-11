تفاصيل اتصال حسني مبارك بأسرة طلعت زكريا

المصدر: وكالات

كشف عمر طلعت زكريا، نجل الفنان المصري الراحل طلعت زكريا، اليوم الجمعة، عن تفاصيل اتصال الرئيس المصري الأسبق، حسني مبارك، بعائلته، من أجل تقديم واجب العزاء في وفاة والده.

وعبر منشور له على حسابه الشخصي بموقع "إنستغرام"، كتب عمر طلعت زكريا "شكرا لكل من واساني في وفاة أبي وأخص بالشكر الناس النظيفة الأصيلة الكويسة ولاد الأكابر ولاد الريس محمد حسني مبارك على سعيهم لحضور العزاء".

وتابع "وأخص بالشكر السيد الرئيس محمد حسني مبارك على اتصاله شخصيا وتأدية واجب العزاء لي ولأختي ولأمي... رينا يرحمك يا حبيب ويجمعنا بيك في الجنة".

وشارك نجل طلعت زكريا صورة له وهو يجلس بجوار علاء ومبارك، نجلي حسني مبارك، في عزاء والده، الذي أقيم أمس الخميس، في مسجد الحامدية الشاذلية، وسط العاصمة المصرية القاهرة.

يشار إلى أن الراحل طلعت زكريا كان من أكثر الفنانين المؤيدين للرئيس المصري الأسبق، حسني مبارك، عقب اندلاع أحداث يناير 2011.

وبدأت علاقة زكريا بالرئيس مبارك، بسبب فيلمه "طباخ الرئيس" (2008)، والذي أثار حالة من الجدل، بسبب طرحه تساؤلات متزايدة حول رد فعل الرئيس المصري الأسبق، حسني مبارك، إضافة إلى نقاش متصاعد عن علاقة الحاكم بالشعب، والتي دار حولها محور هذا العمل.

ويحسب لـ"طباخ الرئيس" أنه أول عمل فني يسمح فيه بتجسيد شخصية رئيس مصر في الوقت الحالي، وتتلخص أحداثه حول طباخ بسيط (طلعت زكريا) يتحول بالصدفة إلى أحد المقربين من الرئيس المصري، ويجسد دوره الممثل خالد زكي، وبحديثه العفوي معه، ينقل الطباخ للرئيس صورا من الفساد والظلم، إذ يكتشف الرئيس تضليل مستشاريه وكذبهم ويحاول أن يصحح الأوضاع، لكن الحاشية تنجح بالنهاية في إبعاد الطباخ المشاغب لينقطع صوت الشعب عند حاكمه.

وبعد مرور عامين على طرح الفيلم بالسينمات، تلقى طلعت زكريا دعوة هاتفية من الرئاسة تبلغه برغبة الرئيس مبارك في لقائه، وعندما التقاه في مقر الرئاسة، أمره بتقديم جزء ثاني من "طباخ الرئيس"، ولكن المشروع لم يظهر إلى النور حتى وفاة زكريا.

وتوفي طلعت زكريا، الثلاثاء، عن عمر 58 عاما، بعد صراع مع المرض، وشيعت جنازته أمس من مسقط رأسه، محافظة الإسكندرية.