(فيديو) نوبة ضحك تجتاح البرلمان الدنماركي.. والسبب لا يعرفه أحد

المصدر: البيان الإلكتروني

دخلت رئيسة الوزراء ميت فريدريكسن أثناء إلقائها خطاباً أمام البرلمان الدنماركي في نوبة ضحك، ما لبثت أن انتقلت عدواها إلى المشرّعين.

فريدريكسن، كانت تروي قصة أربعة أفيال تمّ استخدامها لمدّة طويلة في ألعاب السيرك، وفي شهر سبتمبر الماضي قامت الحكومة بشرائها لوضعها في مكانٍ "يليق بالحيوانات المتقاعدة"، وإذ برئيسة الحكومة تبدأ الضحك بشكل لا إرادي، وما هي إلا لحظات حتى اشتعل البرلمان ضحكاً، وفق "يورونيوز".

وإن سألت أحد أولئك الذين كانوا تحت قبّة البرلمان عن سبب نوبة الضحك، فعلى الأغلب لن تجد جواباً حتى لدى رئيسة الوزراء.