برنامج ثقافي متنوع في العين أكتوبر الجاري

المصدر: أبوظبي - البيان

مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية وورش العمل التفاعلية تنظمها دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، ضمن برنامج العين الثقافي، الذي يقام في مركز القطارة للفنون وقصر المويجعي وقلعة الجاهلي وسوق القطارة خلال شهر أكتوبر الجاري.

تتضمن الفعاليات انطلاق مهرجان الحرف والصناعات التقليدية بنسخته السادسة، في الفترة من 30 أكتوبر حتى 16 نوفمبر المقبل، في سوق القطارة بمدينة العين، تحت رعاية سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، تحت شعار «حرفة الأجداد، فخر الأحفاد».

ويقدّم مركز القطارة للفنون مجموعة من الفعاليات الثقافية خلال الشهر الجاري، أبرزها «مسرحية الساعة الرابعة» لفرقة جمعية الشارقة للفنون الشعبية والمسرح الحديث، يومي 25 و26 أكتوبر، وهي من تأليف طلال محمود وإخراج إبراهيم سالم، ومستوحاة من المسرحية الفرنسية «توك توك» للوران بافي. كما ينظم المركز برنامج «السويعية»، ضمن مهرجان الحرف والصناعات التقليدية، ويتضمن سلسلة من ورش العمل التراثية تتمحور حول عمل أبرز الأطباق الإماراتية وغيرها من الصناعات التقليدية المتخصصة، بهدف التركيز على أهمية الحفاظ على التراث الإماراتي وتقاليده العريقة، وذلك يوم الأربعاء الموافق 30 أكتوبر.

وتستضيف قلعة الجاهلي، خلال شهر أكتوبر، جلسة حوارية مع الكاتب السعودي سعيد الوايل، والدكتور الإماراتي حمدان الراشدي، تحت عنوان «أبواب من عبق التاريخ» التي ستتيح للحضور فرصة التعرّف إلى النقوش الفنية التاريخية لأبواب قلعة الجاهلي، وبعض الأجزاء كالشرفات الداخلية والسلالم المؤدية للطابق العلوي.