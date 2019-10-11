«فاشن فورورد» يروي ابتكارات الموضة في «حي دبي للتصميم» 30 الجاري

المصدر: دبي-البيان

يعود مهرجان «فاشن فورورد دبي» في نسخته المقبلة، التي ستقام من 30 أكتوبر إلى 2 نوفمبر 2019 في حي دبي للتصميم، ليقدم لزواره عدداً من العروض والمعارض، إضافة إلى حوارات مفتوحة مع أبرز قادة مجال الموضة والأزياء من جميع أنحاء العالم، بجانب برامج ترفيهية وفرصة، تتيح للزوار «التسوق بشكل مباشر» في الفعالية التي ستستمر لمدة أربعة أيام.

ويأتي انعقاد الفعالية تلبية للطلب المتنامي على التجارة الإلكترونية الاجتماعية من جانب المتسوقين، والحاجة المتزايدة للمصممين للتواصل بشكل مباشر مع عملائهم. كما يتيح «فاشن فورورد دبي» في النسخة الحالية فرصة التعرف إلى منصة التسوق الجديدة «shop the Show»، والتي تم فيها الاعتماد على التكنولوجيا المتطورة التي عززت من حضور الموقع الإلكتروني للمنصة FFWD، حيث سيكون بمقدور الزوار شراء الأزياء التي يتم عرضها بالمنصة الرئيسية قبل أو بعد العروض التي تقام عليها.

وبهذه المناسبة، قال بونج جريرو الرئيس التنفيذي والمؤسس الشريك لـ«فاشون فورورد دبي»: «بعد سنوات من إنشائنا لهذه المنصة، فإننا دائماً ما نسعى لأن نكون في قلب الحدث من خلال التعرف إلى كل ما يحتاجه عالم التصميم، إضافة إلى ما يصبو إليه محبو الأزياء والموضة.

مكانة

ومن جانبها، قالت خديجة البستكي المديرة التنفيذية لحي دبي للتصميم: تُبرِز فعالية «فاشن فورورد دبي» مكانة حي دبي للتصميم مركزاً حيوياً لتحفيز الابتكار والتصميم، لتمكين آلاف الزوار من التعرف على الأعمال الإبداعية لمبتكرين يتخذون من الحي مركزاً لهم. لطالما كانت فعالية «فاشون فورورد دبي» شريكاً استراتيجياً لنا منذ الموسم الثاني من خلال هذه الفعالية، ونحن سعداء بترسيخ التزامنا بدعم المواهب المحلية في قطاع الأزياء والموضة، ونتطلع لرؤية مصممينا المحليين وهم يعرضون أعالمهم خلال هذه النسخة من فعالية «فاشن فورورد دبي» 2019، فضلاً عن التعاون الكبير الذي أبداه شركاؤنا التجاريون من قطاعات الأغذية والمشروبات والترفيه وتجارة التجزئة.