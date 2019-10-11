مسابقة في دبي تتيح فرصة الفوز برحلة إلى مركز الفضاء بفلوريدا

المصدر: دبي - البيان

لا حدود لفضاءات الطموح والنجاح. ذاك درس تلهمنا إياه دولة الإمارات في جميع مبادراتها، وعبر ما تحتضنه من مشروعات وفعاليات وجهات ومؤسسات متخصصة بالإبداع والنجاح والتميز، وهو ما عكست جانباً منه مسابقة نظمت أخيراً في دبي، في مول الإمارات، للفوز برحلة مدفوعة التكاليف بالكامل إلى مركز الفضاء في فلوريدا، الولايات المتحدة الأمريكية، حيث نظمت حملة «طموحات قوية للأسنان القوية» في دبي، والتي تمنح المشتركين تلك الفرصة بإطلاق المسابقة التفاعلية بالتزامن مع مرور 50 عاماً على هبوط أول إنسان على سطح القمر، وقد تم تصميم المسابقة التفاعلية لتعزيز إبداعات الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و15 عاماً.

ولا يأتي اختيار عام 2019 بالصدفة، حيث تم اعتماده بالتزامن مع الحدث الرائد الذي شهدته دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث توجه أول رائد فضاء في الإمارات إلى المحطة الدولية خارج الأرض، وتمثل هذه المسابقة، التي نظمتها «دابر هربل»، دافعاً استثنائياً للشباب في المنطقة للتعرف إلى مواضيع مثل الفضاء وعلم الفلك. وتعتبر مبادرة «طموحات قوية للأسنان القوية»، كمساهمة لتحقيق أحلام الشباب بالوصول إلى الفضاء.