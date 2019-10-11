دبي تحتفي بـ «الجمال الكوري 2019»

المصدر: دبي - البيان

نظمت «رابطة التجارة الدولية الكورية» (KITA) بالتعاون مع مقاطعة «كانغنام» الكورية، معرض الجمال الكوري 2019 (كانغام بريميوم ميدي أند بيوتي 2019) في فندق الحبتور بالاس بدبي، وذلك على مدار يومي 9 و10 أكتوبر الجاري.

وشهد المعرض حضور عدد من كبار المسؤولين الحكوميين ورجال أعمال بارزين من البلدين، فضلاً عن مشاركة أكثر من 17 عيادة طبية تجميلية وشركات تصنيعية متخصصة في الجمال من كوريا الجنوبية.

واستعرض معرض «كانغام بريميوم ميدي أند بيوتي» مجموعة واسعة من مستحضرات التجميل والعناية الشخصية الكورية ضمن فئات منتجات الشعر والبشرة والعطور والصحة.

ويمثل المعرض التجاري دعوة إلى المستثمرين الإماراتيين للاستفادة من الخبرات الكورية في قطاع التجميل والزينة والعناية الصحية، والتعرّف إلى فرص الأعمال المتنوعة في كوريا الجنوبية، باعتبار دولة الإمارات من أهم الشركاء الاستراتيجيين لكوريا في منطقة الشرق الأوسط.

وبهذه المناسبة، قال «جي هيون كيم»، رئيس رابطة التجارة الدولية الكورية: «نحن سعداء بتنظيم أحد أكثر معارض الجمال الكوري نجاحاً في دبي.».