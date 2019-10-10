يخت على شكل جبل جليدي

المصدر: دبي - البيان

المصمم البريطاني جورج لوسيان، عمل على تصميم يخت ضخم، تبلغ قيمته 90 مليون جنيه إسترليني، ليندمج تماماً مع مناظر الطبيعة المتجمدة من حوله، إذ إنه يبدو مثل جبل جليدي، ويتميز التصميم الغريب ليخت «فاتا مورجانا»، الذي يبلغ طوله 70 متراً، بمقدمة على شكل صخرة، ومؤخرة تحاكي بنية الجليد العملاقة. وفي السفينة مرصد لكي يستمتع الركاب بمناظر سماء القطب الشمالي.

ونقل موقع «ديلي ميل»، عن المصمم قوله، إنه سوف يستخدم اليخت في رفع الوعي بالتغير المناخي، وإرسال معلومات عن حرارة المياه إلى المنظمات الدولية، والإبحار في مياه الدائرة القطبية الشمالية التي ذابت حديثاً واستكشافها. لكن اليخت المصمم للرحلات الطويلة، يضم جناحاً لكبار الشخصيات، محاطاً بزجاج لتوفير مناظر بانورامية دون عوائق.