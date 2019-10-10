داليا مبارك تُطلِق في دبي ألبوم «في حياتك مستحيل»

المصدر: دبي- البيان

أطلقت المغنية السعودية داليا مبارك، إصدار ميني ألبوم جديداً، بعنوان «في حياتك مستحيل»، خلال حفل نظم في دبي، أخيراً، حضره عدد كبير من أصدقائها وأفراد أسرتها، وأهل الفن والصحافة العربية.

وشهد الحفل الذي نظمته شركة هيومانجمنت، لقطات عدة مميزة، منها حضور زوج داليا «لي ستاركس» لدعمها في هذه المناسبة، حيث عبر عن فخره ومحبته ودعمه الدائم لها. بالإضافة إلى حضور أهم الشركات التي تعنى بالموسيقى مثل «أنغامي»، «روتانا»، «بلاتينوم» وغيرهم العديد. ومن شركات مواقع التواصل، كان هناك حضور لافت لشركتي «انستغرام» و«تيك توك».

وتعاونت مبارك في هذا الميني الألبوم، الذي أنتجته شركة «تيونز» مع عدد من أهم الشعراء والموزعين، والأغاني كافة هي من ألحان الملحن الشهير ياسر بو علي. وعبرت الفنانة عن إعجابها، بالتعاون مع الأشخاص الذين اشتركت معهم في هذا العمل، مؤكدة أن هذا الميني ألبوم يضم 5 أغان باللهجة السعودية والخليجية، هي: «وينك الليلة»، «في حياتك مستحيل»، «أبد ما هو»، «تمر البال» و«لا طحت». ولفتت إلى أن العمل يعد أهم الخطوات التي قامت بها خلال مسيرتها الفنية.