جائزة الشيخ زايد للكتاب تشارك في منتدى الجوائز العربية

المصدر: أبوظبي - البيان

شاركت جائزة الشيخ زايد للكتاب، أخيراً، في فعاليات منتدى الجوائز العربية، في الرياض، حيث أعلن المنتدى تعيينه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس هيئة جائزة الملك فيصل، الأمير خالد الفيصل، رئيساً فخرياً له.

وجاء الإعلان عن ذلك في ختام فعاليات اجتماعات الجمعية العمومية للمنتدى، بحضور الأمير خالد الفيصل، والشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة العربية السعودية، وبمشاركة الدكتور علي بن تميم، الأمين العام لجائزة الشيخ زايد للكتاب. ونُظم لقاء الجمعية العمومية للمنتدى، التي تتكون من أمناء الجوائز العربية، بدعوة من الدكتور عبد العزيز السبيل أمين عام جائزة الملك فيصل.

وناقش أمناء الجوائز العربية في اجتماع الجمعية العمومية عدة محاور مهمة، أبرزها: النظام الأساسي للمنتدى، أوجه التنسيق والتعاون بين الجوائز، إضافة إلى ما استجد من أعمال ذات صلة بالمنتدى وبالعمل الثقافي المشترك، كما تم تقديم البوابة الإلكترونية للمنتدى. وتخلل اليوم الأول فعاليات متنوعة تضمنت ندوة ثقافية بعنوان «الجوائز العربية بين الشعر والسرد».