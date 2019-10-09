شاهد.. إيجابية طفل في الثالثة تحصد أكثر من 3.9 مليون مشاهدة على تويتر

المصدر: إعداد: فاتن صبح

"أنا ذكي، أنا مبارك. أستطيع فعل أي شيء"، تلك كانت العبارات الإيجابية التي يرددها أيان في كل صباح خلال مشواره الصباحي إلى المدرسة.

وقد ظهر ابن الأعوام الثلاثة في أحد الفيديوهات التي نشرتها والدته عبر انستغرام ممسكاً بموزة في يده وهو يردد بصوت عالٍ الأفكار الإيجابية التي تعلمها، حيث انتهى به الأمر وهو يشعر بالحماس مع وصوله إلى وجهته حسبما أشارت الأم، مضيفةً: "أشعر بفخر كبير حيال الولد الذي أصبح عليه ابني".

الفيديو الرائع لفت أنظار يشار علي، الذي اختارته مجلة "تايم" الشهيرة على أنه أكثر الأشخاص تأثيراً على الإنترنت، وقد أرفق الفيديو المشارك بعبارة:" حسمت أمري، سأنجب الأولاد".

وقد حصد الفيديو منذ نشر التعليق ما يزيد على 3.9 مليون مشاهدة، حيث انضم الناس لمسيرة الإعراب عن إعجابهم بكمّ الظرافة واللطف في فيديو أيان.

شاهد.. إيجابية طفل في الثالثة تحصد أكثر من 3.9 مليون مشاهدة على تويترhttps://t.co/GJ8l5zfQgv#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/QFctlhUdYB — صحيفة البيان (@AlBayanNews) October 9, 2019